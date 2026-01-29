Detenidos en El Puerto por robar dos veces de manera violenta a la misma anciana de 89 años en su casa

Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos personas, un hombre y una mujer, como presuntos autores de dos robos con violencia cometidos en el domicilio de una mujer de 89 años de edad en la localidad de El Puerto.

Los hechos tuvieron lugar en dos ocasiones distintas. El primero de los robos se produjo el día 29 de diciembre de 2025, sobre las 14:15 horas, cuando una mujer, simulando llevar un paquete al domicilio, consiguió que la víctima abriera la puerta. En ese momento la empujó violentamente, haciéndola caer al suelo. Una vez en el interior de la vivienda, registró los cajones y sustrajo 500 euros en efectivo, abandonando el lugar y dejando a la víctima tendida en el suelo hasta que pudo pedir auxilio a una vecina.

El segundo robo tuvo lugar el 6 de enero de 2026, alrededor de las 18:00 horas, siguiendo un 'modus operandi' similar, reiterado y planificado. En esta ocasión, un hombre llamó a la puerta del domicilio y, tras forzar la entrada, empujó con violencia a la víctima, la tiró al suelo y comenzó a agredirla, llegando a subirse encima y golpearla en el rostro. Mientras tanto, la misma mujer implicada en el robo anterior registraba la vivienda, sustrayendo 700 euros en efectivo y dos alianzas de gran valor sentimental para la víctima, abandonando posteriormente el lugar.

Gracias a las investigaciones llevadas a cabo por agentes de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV), en colaboración con Policía Científica de la Comisaría Local de El Puerto de Santa María, se logró la plena identificación de los presuntos autores.

La detención de la mujer se realizó el 21 de enero de 2026 en El Puerto mientras que el hombre fue detenido el 25 de enero de 2026 en Cádiz.

Los detenidos fueron puestos a disposición judicial, decretándose para ambos el ingreso en prisión, dada la violencia empleada, la reiteración delictiva y la especial vulnerabilidad de la víctima.