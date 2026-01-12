Detienen en Puerto Real a un hombre que apuñaló a otro por la espalda tras una pelea

La Policía Nacional recibió la noche del pasado 6 de enero de 2026 una llamada en la Sala CIMACC-091 solicitando presencia policial en la plaza La Bulería (512 viviendas) de Puerto Real, donde se alertaba de que una persona se encontraba tirada en el suelo tras haber sido apuñalada por la espalda.

Hasta el lugar se desplazaron de inmediato indicativos de Seguridad Ciudadana, que localizaron a un varón de rodillas en el suelo, consciente en ese momento, acompañado de su pareja, quien se encontraba taponándole las heridas.

La víctima manifestó a los agentes que conocía al autor de la agresión y que los hechos se habrían producido como consecuencia de una pelea previa ocurrida momentos antes en un local de ocio de la localidad, donde ambos se encontraban. El herido fue trasladado de urgencia al Hospital Universitario de Puerto Real, donde se confirmó la gravedad de las lesiones, causadas por múltiples heridas de arma blanca, la mayoría de ellas en la zona torácica, quedando ingresado con pronóstico muy grave.

El Grupo UDEV de El Puerto de Santa María se hizo cargo de la investigación con el objetivo de localizar al presunto autor, quien se encontraba en paradero desconocido tras la agresión. Gracias a las gestiones realizadas, pocas horas después se pudo averiguar que el mismo se ocultaba en un domicilio familiar de la propia localidad de Puerto Real.

Los agentes lograron establecer contacto verbal con el agresor, quien se negaba a abandonar el domicilio, por lo que se estableció un dispositivo de seguridad en la zona. Tras varias horas de intensa negociación llevada a cabo por agentes de UDEV, con el apoyo de indicativos de Seguridad Ciudadana, se consiguió que el individuo saliera del domicilio, procediendo a su detención como presunto autor de un delito de tentativa de homicidio. El detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial, que ha decretado su ingreso en prisión provisional.