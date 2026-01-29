Jorge Olcina, meteorólogo: "Van a seguir entrando borrascas"

El invierno está siendo duro, el frío y la lluvia parecen haber llegado para quedarse. Tras varios temporales encadenados y con la borrasca Kristin todavía muy presente en muchas zonas, el meteorólogo Jorge Olcina avisa de que la situación no se va a estabilizar a corto plazo. El experto señala que el tren de borrascas seguirá pasando y que la inestabilidad continuará marcando el tiempo en las próximas semanas.

La borrasca Kristin que ha traído nieve, viento fuerte y lluvias intensas en distintos puntos del país, está dejando incidencias en carreteras y problemas en el día a día de muchos municipios. Y, según los análisis, no se trata de un caso aislado.

Olcina ha hablado en el programa La Tarde de la cadena Cope y ha explicado que lo que está sucediendo en este mes de enero no está dentro de lo habitual. "No es normal tener un temporal de esta intensidad y, sobre todo, con esta sucesión", apunta. El experto recuerda que lo frecuente en invierno es que llegue una borrasca cada varias semanas, no varias casi seguidas como ha ocurrido en este arranque de año.

"En los inviernos solemos tener alguna borrasca, pero bueno, una al mes o como mucho cada tres semanas. Aquí llevamos prácticamente encadenando seis borrascas a lo largo del mes de enero y nos esperan algunas borrascas más para la semana que viene", comenta el meteorólogo.

¿A qué se deben estas borrascas?

La clave está en la posición de los grandes centros de presión. Ahora mismo, dos anticiclones —uno situado al norte de Europa y otro en el entorno de Canarias— están actuando como barrera y canalizando las borrascas por una franja muy concreta que afecta de lleno a la península.

Ese "pasillo" atmosférico favorece la entrada continua de frentes activos desde el Atlántico. A eso se suma la presencia de aire frío en capas altas, lo que multiplica la inestabilidad y hace que los fenómenos sean más intensos de lo normal.

Más lluvia y frío en camino

El mensaje del meteorólogo es claro y poco tranquilizador para quienes esperan una tregua. "Van a seguir entrando borrascas", advierte. No habla de un temporal permanente, pero sí de nuevas entradas de frentes que pueden dejar más lluvia, viento y nieve según la zona.

"Hay dos anticiclones, uno muy al norte por la zona de Escandinavia y otro por el sur, por la zona un poquito más al sur de Canarias y entre medio es por donde están entrando estas borrascas que además están alimentadas por una masa de aire muy fría el Antlántico Norte, prácticamente del Ártico", sentencia el meteorólogo.

También subraya que este tipo de situaciones entran dentro de la variabilidad del clima, aunque no sean frecuentes. "Entra dentro de lo normal que en invierno tengamos algún temporal, nieve, viento y lluvia, pero no con esta intensidad y con esta sucesión. Nos está sorprendiendo a todos por su crudeza", remarca.

De momento, los modelos meteorológicos mantienen el patrón movido. Eso se traduce en días variables, con cambios rápidos y avisos que pueden activarse con poca antelación. Por eso, los expertos recomiendan seguir las actualizaciones oficiales y extremar la precaución en desplazamientos.