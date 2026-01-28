Temporal
Suspendida la jornada lectiva presencial en 15 municipios de la Sierra de Cádiz
Imágenes de las incidencias y destrozos provocados por la borrasca Kristin en Cádiz
Imágenes de las incidencias y destrozos provocados por la borrasca Kristin en Cádiz / Julio González

La borrasca Kristin ha causado estragos este martes en Cádiz. La fuerza del viento, con rachas que han podido alcanzar los 90 km/h, se ha cebado con el arbolado de la ciudad (han caído varios árboles), la cartelería, los vehículos e incluso los techos de instalaciones deportivas escolares. También ha dificultado muchísimo el tráfico, en especial por la autovía que conecta con San Fernando y que se encuentra con importantes acumulaciones de arena en algunos tramos de los carriles. También se ha prohibido el paso de los ciclomotores por el puente de la Constitución de 1812

Borrasca Kristin en Cádiz, en directo

