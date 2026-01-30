Ya es oficial: la DGT activa la señal V-27 para todos los vehículos con la baliza V16

La Dirección General de Tráfico (DGT) ya ha dado el paso: la nueva señal V-27 entra en juego y empezará a aparecer en los vehículos conectados como parte del sistema de avisos digitales de incidencias en carretera. Se trata de un triángulo virtual que funciona junto a la baliza V16 conectada, obligatoria desde este año, y que permitirá alertar con antelación de un vehículo detenido o un accidente.

No es una señal física ni sustituye a ningún elemento obligatorio. Es, más bien, una capa extra de información que llega a los coches con sistemas compatibles y que busca ganar segundos de reacción, especialmente en vías rápidas y con poca visibilidad.

La medida forma parte del proceso de digitalización del tráfico que la DGT viene desplegando a través de su plataforma de datos en tiempo real.

Qué es exactamente la señal V-27

La V-27 es una señal digital que se muestra en la pantalla del vehículo, ya sea en el navegador o el cuadro de información, cuando existe una incidencia registrada en la vía próxima. Visualmente representa un triángulo de peligro, similar al tradicional, pero generado de forma virtual.

Su aparición está vinculada a la activación de una baliza V16 conectada. Cuando un conductor sufre una avería o un accidente y enciende la baliza, el dispositivo envía su ubicación a la nube de tráfico de la DGT. Con esos datos, el sistema genera la alerta que recibirán los vehículos que se aproximan a la zona.

El resultado es un aviso anticipado sin necesidad de ver todavía el obstáculo en la carretera.

Cómo ayuda al conductor en la práctica

La principal ventaja es clara: anticipación. El conductor recibe el aviso antes de tener contacto visual con el peligro. Eso permite moderar la velocidad y extremar la precaución con margen suficiente.

Este punto es clave en tramos con curvas, cambios de rasante o meteorología adversa. También en autovías con tráfico denso, donde una retención inesperada puede provocar alcances en cadena.

Además, el sistema funciona de forma automática. El usuario no tiene que enviar avisos manuales ni activar aplicaciones. Basta con que la baliza V16 esté homologada y conectada.

No sustituye a la baliza V16

Conviene dejarlo claro: la V-27 no reemplaza a la V16. La baliza luminosa sigue siendo el único elemento obligatorio para señalizar una detención por emergencia. La señal digital actúa como complemento para mejorar la difusión del aviso.

Tampoco todos los coches podrán verla desde el primer día. Solo aparecerá en vehículos con conectividad compatible con la recepción de datos de tráfico en tiempo real. A medida que el parque móvil se renueve, su alcance será mayor.

Un modelo de tráfico más conectado

La DGT lleva tiempo apostando por un modelo de carretera conectada, donde los avisos no dependan solo de la señalización física. La V-27 encaja en esa estrategia: convertir cada incidencia en un dato útil para el resto de conductores.

El objetivo es reducir riesgos, sobre todo los accidentes secundarios, que se producen cuando un vehículo se encuentra de repente con un obstáculo no previsto.