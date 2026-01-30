Bombazo: el Cádiz CF despide a Fali

El Cádiz CF acelera en la recta final del mercado de invierno y el viernes 30 de enero anunció una medida drástica: el despido de Fali (32 años). El club informó con un comunicado publicado en sus canales oficiales que, "tras la tramitación del correspondiente expediente disciplinario conforme a lo previsto en el Anexo V del Convenio Colectivo del fútbol profesional, el Consejo de Administración del Club ha acordado en el día de hoy la resolución del contrato laboral de D. Rafael Giménez Jarque mediante despido disciplinario".

El Anexo V del Convenio Colectivo incluye el Reglamento General de Régimen Disciplinario, que se aplica en caso de incumplimiento de las obligaciones contractuales y de rendimiento. Incluye el derecho a la defensa y expediente previo para la imposición de sanciones.

La decisión ha sido adoptada por parte de la entidad cadista "una vez concluido el procedimiento reglamentario, en el que se han respetado en todo momento los derechos de audiencia y defensa del jugador, y tras el análisis de la documentación técnica, médica y deportiva obrante en el expediente".

Desde club desean subrayar que "esta resolución responde exclusivamente a criterios profesionales y contractuales, en el marco de las obligaciones propias de la relación laboral especial de los deportistas profesionales".

Tras la explicación, el club dio las gracias al futbolista: "El Cádiz CF agradece a D. Rafael Giménez Jarque los servicios prestados durante su etapa en la entidad y le desea suerte en su futuro personal y profesional".

Desde el Cádiz CF añadieron que no realizarán más valoraciones sobre este asunto.

La entidad cadista renovó al defensa central por cuatro temporadas en diciembre de 2024, pero poco más de un año después anunció su despido. El valenciano llegó al conjunto amarillo en la recta final de la campaña 2018-19 y ha disputado 180 partidos oficiales. Con el cuadro gaditano vivió los mejores años de su carrera ya que debutó en Primera Divisiób.