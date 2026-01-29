Cádiz CF: Tabatadze pasa por el quirófano

Día 1 de la recuperación de Iuri Tabatadze, extremo del Cádiz CF que se lesionó de gravedad en el encuentro disputado en el Nuevo Mirandilla contra el Sporting de Gijón (3-2). El georgiano ha sido operado este jueves de la dolencia que le afecta a una de las rodillas y que le obliga a despedirse de la presente temporada.

El pasado día 20 de enero Tabatadze recibió la peor confirmación posible: la rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco de la rodilla derecha, una de las dolencias de las consideradas muy graves que azota al futbolista y al club gaditano, ya que pierde a su máximo realizador y especialista en reactivar los encuentros con sus goles.

Finalmente ha sido este jueves cuando Iuri Tabatadze ha sido intervenido en Madrid de la lesión del ligamento cruzado anterior y del menisco de su rodilla derecha. La operación, realizada por el doctor Manuel Leyez, se ha desarrollado según lo previsto y ha reparado la lesión, que había sido confirmada en las pruebas diagnósticas.

El jugador comenzará la recuperación en las próximas semanas. A partir de esas fechas estará en marcha la larga cuenta atrás hasta volver a jugar en competición oficial. El atacante firmó por tres temporadas con el Cádiz CF, por lo que tendrá la posibilidad de recuperar sensaciones y demostrar todo lo bueno que ha dejado esta temporada hasta alcanzar su ecuador.