El peor escenario para el Cádiz CF con Tabatadze

Un revés enorme que obliga a tomar decisiones. El informe médico sobre la lesión de Iuri Tabatadze deja las peores sospechas que existían después del encuentro en Albacete (1-0). El extremo del Cádiz CF se tuvo que retirar lesionado y ni siquiera podía apoyar en el suelo la pierna dañada.

Tabatadze dice adiós a la temporada por culpa de la rotura del ligamento cruzado de la rodilla, una de las dolencias de las consideradas muy graves que azota al futbolista y al club gaditano. El georgiano dice adiós a la temporada y el Cádiz CF se queda sin su principal referente cara al gol al ser el máximo realizador del equipo con seis dianas.

El futbolista tendrá que ser intervenido y a partir de ahí empezará un largo proceso de recuperación que le obliga a despedirse del amarillo este curso y que su día a día pase a estar en la enfermería en manos de los recuperadores.

El extremo del Cádiz CF lleva seis goles -todos en Liga- que aportaron al equipo un buen número de puntos. Habitualmente era uno de los primeros cambios de Gaizka Garitano que, como revulsivo, en muchas ocasiones dio resultado en forma de goles.

Su baja obliga a la entidad a tener que mirar al mercado invernal más allá de ese central que falta, ya que el equipo se queda huérfano en ataque desde el extremo por el que Tabatadze ha roto muchos encuentros.

A finales del pasado mes de agosto el Cádiz CF confirmaba el fichaje de Iuri Tabatadze, un nombre que venía sonando y que ya se daba por cerrado a la espera de la oficialidad que llegaba el miércoles 27 de agosto. El extremo procedía del FC Iberia 1999. Firmó un contrato de tres temporadas.