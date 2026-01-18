Un pésimo Cádiz CF se estrella en Albacete (1-0)

El Cádiz CF empezó la segunda vuelta de la peor manera. Perdió por la mínima (1-0) con todo merecimiento frente a un Albacete que sí creyó en la victoria frente a un conjunto amarillo que lo fio todo a la defensa hasta que un fallo en el marcaje en un saque de esquina propició una justa derrota. Falló atrás y también arriba. Los delanteros no tuvieron su día y desperdiciaron oportunidades clarísimas. El varapalo fue consecuencia del desacierto global.

A pesar de su racanería ofensiva, el cuadro gaditano llegó a fabricar ocasiones para al menos no regresar de vacío, pero no dio una. Para poder pelear por el ascenso hace falta mucho más porque la realidad fue que no mostró hechuras de equipo capacitado para grandes logros.

Gaizka Garitano se inclinó de inicio por el once habitual de los últimos tiempos con la única novedad de Joaquín González en lugar del sancionado Moussa Diakité. Fue la primera titularidad liguera del centrocampista canario con la misión de la contención en la medular. Los amarillos arrancaron con el habitual 4-4-2 y sufrieron la salida en tromba de un rival que dominó de forma abrumadora.

Después de varias internadas peligrosas en el área de los locales (incluida una petición por un posible penalti sobre Jefté en los primeros segundos), replicó Brian Ocampo con un cabezazo al larguero en el minuto 7 en una acción que fue invalidada por fuera de juego de Dawda Camara.

Los visitantes no se encontraron cómodos sobre el verde al verse superados por la intensidad de un Albacete que salió a morder, como queriendo aprovechar la inercia de su hazaña copera ante el Real Madrid.

Pases largos para que los dos delanteros luchasen arriba sin opciones de éxito. Ese fue el recurso habitual de un Cádiz CF que dio prioridad al cierre de espacios en su parcela y apenas inquietó en la labor ofensiva. Alguna tímida aparición de Brian Ocampo y poco más. Se empleó el Cádiz CF más en la destrucción que en la construcción a la espera de su momento si es que era capaz de propiciarlo.

El Albacete fue muy superior. Llegó una y otra vez al área y metió muy atrás a los amarillos, encomendados al contragolpe en forma de pelotazo. La presión alta no surtió efecto y no tuvieron otra solución que protegerse muy atrás. En el 29, Jefté volvió a reclamar penalti por un agarrón de Iker Recio dentro del área que fue tan leve que no mereció tanto castigo.

La clave del partido pasaba por mantener la portería a cero. El Cádiz CF estaba siendo sometido y daba la sensación de no poder ir a más. Todo quedó a expensas de lo que inventase Brian Ocampo. En el 37, se coló en el área pero su golpeo de balón se quedó a medias entre un centro y un tiro sin consecuencias. En el 39, el portuense Carlos Neva remató fuera al llegar a la pelota antes que Víctor Aznar. A pesar del acoso de los locales, el portero no tuvo que intervenir demasiado en los 45 minutos iniciales.

La mejor noticia para los amarillos fue alcanzar el descanso con empate a cero tras una trabajada primera mitad en la que se las apañó para amarrar a un rival más entonado. Justo en la última jugada antes del intermedio, la pelota rebotó en Jorge Moreno tras un disparo de un oponente, el balón cambió de trayectoria pero, a diferencia de lo que había sucedido dos veces en La Coruña, esta vez no encontró portería. Respiraron los amarillos, con mucho margen de mejora en la reanudación.

El comienzo del segundo acto fue un calco del inicio del primero, con un Albacete en modo arrollador. Se jugó en suelo cadista y el sufrimiento fue un compañero más en el incesante quehacer del achique del balón.

Los amarillos trataron de dar un paso en medio de un oceáno de espesura, aunque todo seguía pasando por la defensa porque no había profundidad en ataque a la espera de un chispazo que llegó en el 58. Iza Carcelén dejó solo a Álvaro García Pascual delante del portero con un excelente servicio pero el malagueño, con todo a favor dentro del área, no anduvo fino y tiró la pelota al cuerpo de Mariño. Una ocasión clarísima.

En un abrir y cerrar de ojos se pasó del posible 0-1 al 1-0. Esto va de acierto y el que lo hizo fue el cuadro manchego. En el 60, un saque de esquina mal defendido derivó en el gol de los locales, Sacó de esquina Agus Medina y Pepe Sánchez remató con el pie al fondo de la portería tras zafarse del marcaje de Joaquín González, muy blando en una acción que podía cambiar el signo del partido.

La cosa no pintaba nada bien y la victoria se convirtió en un reto imposible para un Cádiz CF que nunca ha remontado esta temporada. El plan se torció cuando Iuri Tabatadze, que había sustituido a De la Rosa, apenas duró cinco minutos sobre el tapete con una lesión en una pierna que le obligó a retirarse. Dejó su sitio a Javier Ontiveros.

Con el partido perdido, el conjunto gaditano se fue arriba y dispuso de ocasiones para empatar. En el 67, Dawda cometió el mismo pecado de que García Pascual y, solo delante de Mariño, con su remate permitió la parada del cancerbero, héroe de su sequipo junto a Pepe Sánchez, quien poco después evitó el tiro a bocajarro de García Pascual.

Apareció también Víctor Aznar para mantener con vida al Cádiz CF con una gran parada en el 73 tras un testarazo cercano del sanluqueño Lazo. Volvieron a la carga los visitantes en el 75, Roger Martí cabeceó fuera. Los de Garitano lo intentaron, pero no fue su día y sufrieron la dura realidad de la derrota. De poco sirvió el asedio en los instantes finales ante un rival ordenado en su terreno.

Ficha técnica

Albacete: Mariño, Fran Gámez (Lorenzo, 70'), Pepe Sánchez, Javi Moreno, Neva, Jonathan Gómez, Meléndez, Pacheco (Capi, 88'), Agus Medina (Javi Villar, 84'), Valverde (Lazo, 70') y Jefté (Obeng, 46')

Cádiz CF: Víctor Aznar, Iza Carcelén, Joge Moreno, Iker Recio, Climent, Joaquín González (Álex Fernández, 79'), Ortuño, De la Rosa (Tabatadze, 61') (Ontiveros, 69'), Brian Ocampo (Antoñito, 61'), Dawda (Roger Martí, 69') y García Pascual.

Gol: 1-0 (60') Pepe Sánchez.

Árbitro: Saúl Ais Reig (comité valenciano). Amonestó a los locales Jefté (29') y Loenzo, y al visitante Tabatadze (65').

Incidencias: Partido de la 22ª jornada de Liga disputado en el estadio Carlos Belmonte ante algo más de 13.000 espectadores.