Alarma en el Cádiz CF por la lesión de Tabatadze

El Cádiz CF perdió (1-0) en el campo del Albacete la tarde del domingo 18 de enero (22ª jornada de LaLiga Hypermotion) y es posible que también pierda a un futbolista para las próximas semanas en el peor de los casos. Se trata de Iuri Tabatadze. Como es habitual en los últimos tiempos, el extremo saltó al césped mediada la segunda parte con la idea de aportar frescura y de que el equipo amarillo diese un paso al frente en ataque en el momento decisivo del encuentro.

Pero el georgiano duró poco sobre el césped. Entró en acción en el minuto 61 y en el 65 cayó lesionado tras cometer falta sobre un contrario que incluso le costó la cartulina amarilla. Jugó poco y se fue lesionado y amonestado. El jugador fue atendido por los sevicios médicos pero no pudo continuar y fue relevado por Javier Ontiveros.

Tras seguir el resto del partido sentado en el banquillo, la imagen más preocupante la dejó Tabatadze tras el pitido final. El futbolista no pudo abandonar el campo por su propio pie. Fue ayudado por dos personas de los servicios médico al no poder apoyar en el suelo el pie derecho. En principio parece que tiene dañada la rodilla.

El regreso de la expedición cadista estuvo marcado por la preocupación por el estado físico de Tabatadze. Serán las pruebas médicas a las que será sometido las que determinen el alcance de la inoportuna lesión que sufre justo al inicio del segundo periodo del campeonato. El extremo es el máximo goleador del Cádiz CF con la media docena de tantos que marcó en la primera vuelta de la Liga.