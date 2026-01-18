Aprobados y suspensos del Cádiz CF en el partido contra el Albacete

Ortuño en un momento del partido.

Víctor Aznar (2) La defensa realizada por sus compañeros hizo que tuviese que intervenir poco. Una gan parada mantuvo con vida al equipo.

Iza Carcelén (2) Le tocó la difícil papeleta de marcar al habilidoso Valverde. No sólo lo hizo bien sino que además dio un fantástico pase de gol no aprovechado por un compañero.

Jorge Moreno (2) Muy seguro durante toda la tarde, asentado en el eje de la zaga.

Iker Recio (2) Notable actuación en la línea que lleva durante la temporada.

Climent (1) No paró de subir por el carril izquierdo y puso algunos centros al área.

Joaquín González (0) Su primera titularidad. Entregado a las labores de contención y un fallo de marcaje derivó en el único gol del partido.

Ortuño (0) No logró imponerse en el centro del campo, donde ejerció una escasa influencia.

De la Rosa (0) Más atareado en la defensa que en el ataque en una tarde aciaga.

Brian Ocampo (1) Fue el que más apareció en ataque aunque sin llegar a desequilibrar.

Dawda (0) No tuvo su día. Además ganar pocas acciones, desperdició un mano a mano con el portero.

García Pascual (0) Lo peor que le puede pasar a un delantero es no aprovechar el balón delante del guardameta.

Tabatadze (s.c.) Duró cinco minutos en el campo al tener que retirarse lesionado.

Antoñito (s.c.) Salió co el marcador en contra pero no fue revulsivo.

Ontiveros (s.c.) Jugó después de varias semanas. Quiso la pelota pero sin demasiada fortuna.

Roger Martí (s.c.) Un remate de cabeza fuera en la recta final del encuentro.

Álex Fernández (s.c.) Saltó al césped con poco tiempo por delante.