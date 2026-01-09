El Cádiz CF se instala en la felicidad (3-2)

El Cádiz CF se complicó la vida en exceso pero cerró la primera vuelta con una valiosa victoria (3-2) sobre el Sporting de Gijón en un duelo parejo resuelto por mínimos detalles. De un plácido 3-0 se vio súbitamente con un solo gol de diferencia en la recta final que añadió incertidumbre y sufrimiento, pero se las arregló para resistir y sumar tres puntos de oro que le hacen llegar con 34 al ecuador de la temporada, metido de lleno en la pelea por el ascenso.

El conjunto amarillo superó un adversario de altura que se empleó con valentía. Los anfitriones golpearon al inicio de cada mitad y demostraron que ahora mismo ven la portería más grande que nunca. El acierto arriba les permite soñar a lo grande.

No quiso Gaizka Garitano tocar nada de lo que funciona en los últimos tiempos salvo la única novedad, previsible, del regreso de Iza Carcelén al lateral derecho tras cumplir sanción el pasado fin de semana. No se notó quién jugaba en casa en unos compases iniciales marcados por la intensidad y por una ligera superioridad de los rojiblancos atenuada muy pronto gracias a un oportuno zarpazo de los amarillos.

El Cádiz CF golpéo a las primeras de cambio gracias a la estrategia a balón parado. En el minuto 10, Rubén Yáñez envió la pelota por línea de fondo tras un cabezazo de De la Rosa (después de un fuera de banda) y del saque de esquina nació el 1-0. Jorge Moreno prolongó de cabeza en el primer palo y García Pascual, poderoso en el salto en boca de gol, envió con la testa al fondo de la portería. El malagueño, que no marcaba desde la jornada inaugural, volvió a ver puerta en el último capítulo de la primera vuelta y lo hizo con un remate propio de un artillero atento en las inmediaciones de la portería

El tempranero tanto, ensayado en los entrenamientos, dibujó un panorama halagüeño para un equipo que se soltó y generó oportunidades frente a un buen rival que también tuvo las suyas. En el 14, un derechazo de García Pascual desde la frontal del área se topó con Rubén Yáñez. Replicó de inmediato Juan Otero con un disparo alto y Sergio Ortuño tuvo cerca el 2-0 con un misil desde el semicírculo que se perdió próximo al larguero.

La primera mitad fue un duelo de poder a poder, con alternativas en el juego y la demostración de que podía suceder cualquier cosa. En el 25, de un saque de esquina de los locales surgió la ocasión más clara de los asturianos con un contragolpe de manual entre Otero y Gelabert que este último, solo delante de Víctor Aznar, culminó con una vaselina con la que estrelló el esférico en el lateral de la red.

Los gaditanos se metieron atrás y el dominio pasó a ser de los visitantes, que avisaron con varias llegadas de calado defendidas con eficacia. La igualdad era máxima. El partido se le podía hacer muy largo y el Cádiz CF trató de estirarse. En el 37, Mario Climent irrumpió por el centro, sirvió a Dawda Camara y su remate lo despejó el cancerbero en una jugada anulada por un juera de juego tan ajustado que hubiese sido revisado en caso de gol.

Los locales aguantaron con la renta mínima hasta el descanso. Se libraron de un disgusto por los pelos en la última acción de la primera parte tras un libre directo de lanzado Álex Corredera que no fue gol porque lo evitaron entre Víctor Aznar y el larguero.

El Cádiz CF iba a tener que sudar lo lindo en el segundo acto porque el Sporting disponía de argumentos arriba para poder dar un bocado en cualquier momento. De hecho, nada más empezar, Iker Recio sacó dos veces la pelota en línea de portería tras sendos remates de Corredera y Otero. El cuadro visitante salió a por todas y pilló desprevenido a un equipo local abonado al sufrimiento. Rspondió en el 51 García Pascual con un remate cercano al poste.

El Sportng estaba superior pero esto va de acierto y el que dio en la diana fue Brian Ocampo en 53 con una genialidad de las suyas. Controló dentro del área, y cuando regateaba a su oponente hacia dentro de pronto pisó la pelota, se dio media vuelta y tras escaparse por el otro lado soltó un cañonazo no apto para ningún portero. El balón tocó en un poste, se coló en la portería y el 2-0 desató la euforía en una afición que además de saborear un auténtico golazo vio más cerca la victoria.

La ventaja ya era holgada. En condiciones normales, debía ser suficiente para que los puntos se quedasen en el Nuevo Mirandilla pero los rojiblancos no se rindieron. En el 65, Víctor Aznar impidió en el tanto de Gelabert con una buena intervención.

Garitano decidió refrescar las bandas con Iuri Tabatadze y Antoñito Cordero (su estreno en casa). El triunfo pasaba sobre todo por el trabajo defensivo. El Sporting atacó sin respiro, llegó al área una y otra vez y cuando más agobiaba apareció el que suele hacerlo en la recta final de los partidos para firmar el 3-0. En el 72, Tabatadze recorrió la banda derecha a una velocidad de vértigo y cuando entró en el área recibió una zancadilla de Corredera. Penalti de libro que el georgiano transformó con un magistral lanzamiento por la escuadra.

La amplia diferencia en el marcador no amilanó a los visitantes, insistentes en la búsqueda del gol que lograron en el 82 mediante un penalti por una patada de Ortuño a Dubasin que ejecutó el delantero para poner el 3-1. El tanto devolvió la esperanza al Sporting, que bombardeó con un sinfín de centros al área respondidos con eficiencia. Muy atrás el Cádiz CF, armado hasta los dientes para defender el triunfo pero con mucho sufrimiento.

En el 93, Gaspar Campos apretó el marcador hasta el 3-2 con un golazo por la escuadra. El Cádiz CF cometió el pecado de meterse muy atrás, renunció a traspasar la línea central y puso en peligro una victoria que tenía en el bolsillo. Paso de la goleada a pedir la hora con el agua al cuello.

Ficha técnica

Cádiz CF: Víctor Aznar, Iza Carcelén (Juan Díaz, 86'), Jorge Moreno, Iker Recio, Climent, Moussa Diakité (Álex Fernández, 74'), Ortuño, De la Rosa (Tabatadze, 63'), Brian Ocampo (Antoñito, 63'), Dawda y García Pascual (Diarra, 74').

Sporting de Gijón: Rubén Yáñez, Guille Rosas, Curbelo, Perrin, Diego Sánchez (Amadou, 83'), Álex Corredera (Manu Rodríguez, 83') Bernal, Nacho Martín (Gaspar Campos, 83'), Gelabert, Dubasin (Pablo García, 83') y Otero.

Goles: 1-0 (11') García Pascual. 2-2 (53') Brian Ocampo. 3-0 (72') Tabatadze, de penalti. 3-1 (82') Dubasin, de penalti. 3-2 (93') Gaspar Campos.

Árbitro: Rafael Sánchez López (comité murciano). Amonestó a los locales Moussa Diakité (43'), Brian Ocampo 63'), Ortuño (81') y Tabatadze (96'), y al visitante Dubasin (89').

Incidencias: Partido de la 21ª jornada de LaLiga Hypermotion disputado en el estadio Nuevo Mirandilla ante 12.925 espectadores. Se guardó un minuto de silencio en recuerdo de Enrique Collar, ex jugador del Cádiz CF recientemente fallecido.