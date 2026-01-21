¿Hay que llevar la baliza V-16 para pasar la ITV en 2026?

La entrada en vigor de la baliza V-16 como elemento obligatorio en los vehículos desde el 1 de enero de 2026 ha generado muchas polémicas y es que no todos los conductores están convencidos de esta herramienta como más segura a la hora de tener un problema en la carretera y ls duas acerca de la baliza aún continúan. Hay quienes se hacen la pregunta de si es necesaria llevar la baliza en la ITV para poder superar favorablemente esta inspección técnica.

La respues es clara, no. La baliza V-16 no es necesaria para pasar la ITV, ni su ausencia afecta al resultado de la inspección. Así lo aclara la normativa vigente y lo confirman las propias estaciones de ITV, que no incluyen este dispositivo entre los elementos que se revisan durante el control técnico del vehículo.

La ITV se centra exclusivamente en comprobar que el coche cumple con los requisitos técnicos y de seguridad para circular, como el estado de los frenos, las luces, los neumáticos, la dirección, la carrocería o las emisiones contaminantes. La baliza V-16, al tratarse de un elemento de señalización de emergencia, no forma parte de estos controles y no se solicita ni se inspecciona durante la revisión.

La normativa puede ser confusa

Buena parte de la confusión surge porque la baliza V-16 sí es obligatoria para circular, pero eso no significa que sea obligatoria para la ITV. Se trata de dos ámbitos distintos. La ITV evalúa el estado del vehículo; la obligación de llevar la baliza está relacionada con la seguridad en caso de avería o accidente en carretera.

Por tanto, acudir a la inspección sin baliza V-16 no supone una falta, del mismo modo que en su momento tampoco se revisaban los triángulos de emergencia cuando eran obligatorios.

Qué es la baliza V-16 y para qué sirve

La baliza V-16 es un dispositivo luminoso intermitente que se coloca en el techo del vehículo para señalizar una detención por avería o accidente. Su principal ventaja es que permite avisar al resto de conductores sin necesidad de salir del coche, reduciendo así el riesgo de atropellos.

Los modelos homologados cuentan además con conectividad con la DGT, lo que permite enviar la ubicación del vehículo en tiempo real a la plataforma DGT 3.0, mejorando la gestión del tráfico y la seguridad en la vía.

Sí es obligatoria en carretera

Aunque no se revisa en la ITV, no llevar la baliza V-16 en el coche puede acarrear sanción si se circula sin ella. La multa por no disponer del dispositivo obligatorio puede alcanzar los 80 euros, especialmente si se produce una avería o accidente y el vehículo no puede señalizarse correctamente.

Los antiguos triángulos de emergencia han dejado de ser válidos como único sistema de señalización en España, aunque pueden seguir siendo necesarios en otros países europeos.