Multa de 200 euros a pesar de llevar la baliza V-16 y no llevar un elemento imprescindible

La entrada en vigor definitiva de la baliza V-16 como sistema obligatorio de señalización en caso de avería ha generado no pocas dudas entre los conductores. Muchos creen que, con este dispositivo, ya se cumple toda la normativa. Sin embargo, un reciente caso en Asturias demuestra que no es así.

Un conductor fue multado con 220 euros pese a llevar correctamente la baliza V-16 homologada. El motivo de la sanción no fue la luz de emergencia, sino la ausencia de un elemento que sigue siendo obligatorio según la normativa de tráfico: el chaleco reflectante.

La baliza no sustituye al resto del equipamiento

Desde el 1 de enero de 2026, no llevar la baliza V-16 o portar una que no esté homologada supone una infracción leve sancionada con 80 euros, la misma cuantía que antes se aplicaba por no llevar los triángulos de preseñalización.

Pero la baliza no elimina el resto de obligaciones. De hecho, la normativa es clara: el chaleco reflectante sigue siendo obligatorio y debe formar parte de la dotación del vehículo.

En el caso sancionado, los agentes comprobaron que el conductor carecía de este elemento de seguridad, imprescindible cuando se debe abandonar el coche y ocupar el arcén o la calzada en vías interurbanas.

Qué dice exactamente el Reglamento

El Reglamento General de Circulación lo recoge de forma expresa en su artículo 118.3: "Los conductores de turismos, de autobuses, de automóviles destinados al transporte de mercancías, de vehículos mixtos, de conjuntos de vehículos no agrícolas, así como los conductores y personal auxiliar de los vehículos piloto de protección y acompañamiento deberán utilizar un chaleco reflectante de alta visibilidad, certificado según el Real Decreto 1407/1992 […] de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual, que figura entre la dotación obligatoria del vehículo, cuando salgan de éste y ocupen la calzada o el arcén de las vías interurbanas".

Es decir, no basta con señalizar el vehículo: el conductor también debe ser visible.

Por qué la multa puede llegar a 200 euros

Aunque la ausencia del chaleco es una infracción que, de forma aislada, suele estar sancionada con importes inferiores, en este caso la Guardia Civil aplicó una cuantía mayor al considerar que se trataba de un incumplimiento que afecta directamente a la seguridad vial.

El resultado fue una multa de 200 euros, que ha servido de advertencia para muchos conductores que pensaban que la nueva baliza lo resolvía todo.

Un error común entre los conductores

Con la implantación de la V-16, se ha extendido la falsa idea de que el resto del equipamiento pierde importancia. Sin embargo, Tráfico insiste en que la baliza es un complemento, no un sustituto del resto de elementos obligatorios.

No llevar chaleco reflectante, además de suponer una sanción económica, incrementa de forma notable el riesgo de atropello en caso de avería, especialmente en vías rápidas o con poca visibilidad.