La Seguridad Social lo confirma: así será la subida de las pensiones de viudedad este 2026

La subida de las pensiones vuelve a situarse en el centro del debate al comienzo de 2026. Con el nuevo año ya en marcha, la Seguridad Social ha confirmado cómo quedará la revalorización de las pensiones de viudedad, una prestación clave para millones de personas que dependen de este ingreso para afrontar sus gastos mensuales.

La medida, ya publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), establece el porcentaje de incremento que se aplicará desde el 1 de enero de 2026. La actualización afecta tanto a las pensiones contributivas en general como, de forma específica, a las de viudedad, una de las más sensibles dentro del sistema.

Además, en las últimas semanas, miles de pensionistas están recibiendo una carta informativa de la Seguridad Social en la que se detalla cuánto sube su pensión y cuál será la nueva cuantía mensual.

Subida general de pensiones: vínculo con el IPC

El ajuste de las pensiones para 2026 está vinculado al Índice de Precios al Consumo (IPC) y se ha establecido que las pensiones contributivas subirán un 2,7% de forma general respecto a 2025. Esta subida se aplica a la gran mayoría de prestaciones, incluidas las pensiones de viudedad, jubilación, incapacidad permanente y orfandad.

Qué cambia para las pensiones de viudedad

Las pensiones de viudedad, que perciben más de dos millones de personas en España, verán su cuantía incrementada este año en torno al 2,7%, siguiendo la regla general establecida para todas las pensiones contributivas. Esta revalorización supone, en términos prácticos, una mejora en la prestación mensual respecto a 2025.

Para situarlo en cifras concretas, la pensión mínima de viudedad con cargas familiares se situará en 17.592,40 euros anuales, lo que equivale a 1.256,60 euros al mes en 14 pagas. Para otras situaciones (como viudedad sin cargas o en distintos tramos de edad), los importes mínimos también se han ajustado al alza bajo criterios similares.

Pensiones mínimas y otros aumentos además del 2,7%

Además del porcentaje general del 2,7%, se han aprobado subidas superiores para las pensiones mínimas y ciertas categorías de prestaciones, con el objetivo de reforzar especialmente las prestaciones más bajas del sistema. En concreto:

Las pensiones mínimas contributivas han subido alrededor de un 7% .

han subido alrededor de un . Las pensiones mínimas con cónyuge a cargo y las pensiones de viudedad con cargas familiares se han elevado un 11,4% .

se han elevado un . Las pensiones no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital (IMV) también experimentan incrementos del 11,4%.

Estos ajustes responden a una política diseñada para mitigar el impacto de los precios sobre quienes tienen menores ingresos, reforzando la protección social de colectivos más vulnerables.

Desde cuándo se aplica la revalorización

La revalorización de las pensiones se aplica desde el 1 de enero de 2026, por lo que la nómina correspondiente a este mes o a febrero reflejará ya dichas mejoras. El envío de cartas a pensionistas busca que cada persona conozca cuánto ha subido su pensión y por qué, evitando confusiones y cálculos propios.

Este año, las cartas están llegando a los domicilios de los perceptores, y es importante diferenciar estas comunicaciones oficiales de posibles fraudes que circulan aprovechando la expectación sobre las pensiones: la Seguridad Social y la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) han alertado de que nunca solicitarán datos personales ni bancarios por correo electrónico o postal fuera de sus canales oficiales.