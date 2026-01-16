Todos los días festivos locales en cada municipio de Cádiz este 2026
Todo el calendario completo de los festivos locales, andaluces y nacionales que hay repartidos a lo largo de 2026
Hacienda confirma una deducción de 340 euros en el IRPF para los sueldos más bajos en la próxima Declaración de la Renta
Este 2026 apenas acaba de comenzar, pero lo cierto es que hay quienes ya empiezan a pensar en las fiestas que quieren marcar en rojo en el calendario y ver cuántas vacaciones "extra" pueden tener a lo largo del año. A los festivos nacionales y autonómicos, de carácter retribuido y no recuperable, se suman los dos festivos locales que fija cada ayuntamiento, normalmente vinculados a ferias, fiestas patronales o tradiciones muy arraigadas en cada municipio.
A continuación, se detalla el calendario completo de festivos locales en la provincia de Cádiz en 2026, seguido del listado de festivos nacionales y autonómicos en Andalucía, una guía práctica para organizar descansos, viajes o escapadas con antelación.
Festivos locales en cada municipio de la provincia de Cádiz en 2026
- Alcalá de los Gazules: 23 de abril y 19 de septiembre
- Alcalá del Valle: 13 de abril y 14 de agosto
- Algar: 1 de junio y 8 de septiembre
- Algeciras: 24 de junio y 16 de julio
- Algodonales: 1 de junio y 24 de julio
- Arcos de la Frontera: 5 de agosto y 29 de septiembre
- Barbate: 30 de abril y 16 de julio
- Benalup-Casas Viejas: 23 de marzo y 27 de julio
- Benaocaz: 3 de febrero y 14 de agosto
- Bornos: 23 de febrero y 14 de septiembre
- Cádiz (capital): 16 de febrero y 7 de octubre
- Castellar de la Frontera: 16 de febrero y 4 de mayo
- Chiclana de la Frontera: 12 de junio y 8 de septiembre
- Chipiona: 23 de febrero y 8 de septiembre
- Conil de la Frontera: 16 de julio y 8 de septiembre
- El Bosque: 12 de junio y 15 de junio
- El Gastor: 8 de junio y 3 de agosto
- El Puerto de Santa María: 4 de mayo y 8 de septiembre
- Espera: 4 de mayo y 14 de septiembre
- Grazalema: 20 de julio y 8 de septiembre
- Jerez de la Frontera: 11 de mayo y 24 de septiembre
- Jimena de la Frontera: 6 de julio y 7 de septiembre
- La Línea de la Concepción: 20 de julio y 27 de julio
- Los Barrios: 15 de mayo y 16 de julio
- Medina-Sidonia: 24 de enero y 1 de junio
- Olvera: 13 de abril y 31 de agosto
- Paterna de Rivera: 20 de enero y 8 de junio
- Prado del Rey: 18 de mayo y 16 de julio
- Puerto Real: 11 de febrero y 8 de junio
- Puerto Serrano: 23 de febrero y 17 de agosto
- Rota: 4 de mayo y 7 de octubre
- San Fernando: 16 de julio y 24 de septiembre
- San José del Valle: 19 de marzo y 29 de mayo
- San Martín del Tesorillo: 8 de junio y 2 de octubre
- San Roque: 10 de mayo y 17 de agosto
- Sanlúcar de Barrameda: 8 de junio y 19 de octubre
- Setenil de las Bodegas: 6 de abril y 18 de mayo
- Tarifa: 16 de julio y 8 de septiembre
- Torre Alháquime: 22 de junio y 17 de agosto
- Trebujena: 2 de marzo y 21 de abril
- Ubrique: 25 de mayo y 8 de septiembre
- Vejer de la Frontera: 17 de abril y 7 de mayo
- Villaluenga del Rosario: 7 de septiembre y 8 de septiembre
- Villamartín: 8 de septiembre y 21 de septiembre
- Zahara de la Sierra: 8 de junio y 28 de octubre
Festivos nacionales y autonómicos en Andalucía en 2026
El calendario laboral de 2026 establece doce festivos de ámbito nacional y autonómico, todos ellos retribuidos y no recuperables, a los que hay que sumar los dos días festivos locales de cada municipio.
La Junta de Andalucía fija tres festivos autonómicos, de los cuales dos coinciden con celebraciones nacionales: el 6 de enero, Epifanía del Señor, y el 2 de abril, Jueves Santo. A ellos se añade el 28 de febrero, Día de Andalucía, una fecha especialmente señalada en la comunidad.
El calendario oficial de fiestas laborales en Andalucía en 2026 queda configurado de la siguiente manera:
- 1 de enero: Año Nuevo
- 6 de enero: Epifanía del Señor
- 28 de febrero: Día de Andalucía
- 2 de abril: Jueves Santo
- 3 de abril: Viernes Santo
- 1 de mayo: Fiesta del Trabajo
- 15 de agosto: Asunción de la Virgen
- 12 de octubre: Fiesta Nacional de España
- 2 de noviembre: Día de Todos los Santos
- 7 de diciembre: Día de la Constitución Española
- 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción
- 25 de diciembre: Natividad del Señor
Cabe recordar que las festividades del Día de Todos los Santos y del Día de la Constitución Española, al coincidir en domingo, se trasladan al lunes siguiente, es decir, al 2 de noviembre y al 7 de diciembre, respectivamente.
También te puede interesar
Regístrate para recibir este boletín quincenal que abundará en una idea de la que se habla poco: tener críos puede ser muy divertido.