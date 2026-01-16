Todos los días festivos locales en cada municipio de Cádiz este 2026

Este 2026 apenas acaba de comenzar, pero lo cierto es que hay quienes ya empiezan a pensar en las fiestas que quieren marcar en rojo en el calendario y ver cuántas vacaciones "extra" pueden tener a lo largo del año. A los festivos nacionales y autonómicos, de carácter retribuido y no recuperable, se suman los dos festivos locales que fija cada ayuntamiento, normalmente vinculados a ferias, fiestas patronales o tradiciones muy arraigadas en cada municipio.

A continuación, se detalla el calendario completo de festivos locales en la provincia de Cádiz en 2026, seguido del listado de festivos nacionales y autonómicos en Andalucía, una guía práctica para organizar descansos, viajes o escapadas con antelación.

Festivos locales en cada municipio de la provincia de Cádiz en 2026

Alcalá de los Gazules: 23 de abril y 19 de septiembre

23 de abril y 19 de septiembre Alcalá del Valle: 13 de abril y 14 de agosto

13 de abril y 14 de agosto Algar: 1 de junio y 8 de septiembre

1 de junio y 8 de septiembre Algeciras: 24 de junio y 16 de julio

24 de junio y 16 de julio Algodonales: 1 de junio y 24 de julio

1 de junio y 24 de julio Arcos de la Frontera: 5 de agosto y 29 de septiembre

5 de agosto y 29 de septiembre Barbate: 30 de abril y 16 de julio

30 de abril y 16 de julio Benalup-Casas Viejas: 23 de marzo y 27 de julio

23 de marzo y 27 de julio Benaocaz: 3 de febrero y 14 de agosto

3 de febrero y 14 de agosto Bornos: 23 de febrero y 14 de septiembre

23 de febrero y 14 de septiembre Cádiz (capital): 16 de febrero y 7 de octubre

16 de febrero y 7 de octubre Castellar de la Frontera: 16 de febrero y 4 de mayo

16 de febrero y 4 de mayo Chiclana de la Frontera: 12 de junio y 8 de septiembre

12 de junio y 8 de septiembre Chipiona: 23 de febrero y 8 de septiembre

23 de febrero y 8 de septiembre Conil de la Frontera: 16 de julio y 8 de septiembre

16 de julio y 8 de septiembre El Bosque: 12 de junio y 15 de junio

12 de junio y 15 de junio El Gastor: 8 de junio y 3 de agosto

8 de junio y 3 de agosto El Puerto de Santa María: 4 de mayo y 8 de septiembre

4 de mayo y 8 de septiembre Espera: 4 de mayo y 14 de septiembre

4 de mayo y 14 de septiembre Grazalema: 20 de julio y 8 de septiembre

20 de julio y 8 de septiembre Jerez de la Frontera: 11 de mayo y 24 de septiembre

11 de mayo y 24 de septiembre Jimena de la Frontera: 6 de julio y 7 de septiembre

6 de julio y 7 de septiembre La Línea de la Concepción: 20 de julio y 27 de julio

20 de julio y 27 de julio Los Barrios: 15 de mayo y 16 de julio

15 de mayo y 16 de julio Medina-Sidonia: 24 de enero y 1 de junio

24 de enero y 1 de junio Olvera: 13 de abril y 31 de agosto

13 de abril y 31 de agosto Paterna de Rivera: 20 de enero y 8 de junio

20 de enero y 8 de junio Prado del Rey: 18 de mayo y 16 de julio

18 de mayo y 16 de julio Puerto Real: 11 de febrero y 8 de junio

11 de febrero y 8 de junio Puerto Serrano: 23 de febrero y 17 de agosto

23 de febrero y 17 de agosto Rota: 4 de mayo y 7 de octubre

4 de mayo y 7 de octubre San Fernando: 16 de julio y 24 de septiembre

16 de julio y 24 de septiembre San José del Valle: 19 de marzo y 29 de mayo

19 de marzo y 29 de mayo San Martín del Tesorillo: 8 de junio y 2 de octubre

8 de junio y 2 de octubre San Roque: 10 de mayo y 17 de agosto

10 de mayo y 17 de agosto Sanlúcar de Barrameda: 8 de junio y 19 de octubre

8 de junio y 19 de octubre Setenil de las Bodegas: 6 de abril y 18 de mayo

6 de abril y 18 de mayo Tarifa: 16 de julio y 8 de septiembre

16 de julio y 8 de septiembre Torre Alháquime: 22 de junio y 17 de agosto

22 de junio y 17 de agosto Trebujena: 2 de marzo y 21 de abril

2 de marzo y 21 de abril Ubrique: 25 de mayo y 8 de septiembre

25 de mayo y 8 de septiembre Vejer de la Frontera: 17 de abril y 7 de mayo

17 de abril y 7 de mayo Villaluenga del Rosario: 7 de septiembre y 8 de septiembre

7 de septiembre y 8 de septiembre Villamartín: 8 de septiembre y 21 de septiembre

8 de septiembre y 21 de septiembre Zahara de la Sierra: 8 de junio y 28 de octubre

Festivos nacionales y autonómicos en Andalucía en 2026

El calendario laboral de 2026 establece doce festivos de ámbito nacional y autonómico, todos ellos retribuidos y no recuperables, a los que hay que sumar los dos días festivos locales de cada municipio.

La Junta de Andalucía fija tres festivos autonómicos, de los cuales dos coinciden con celebraciones nacionales: el 6 de enero, Epifanía del Señor, y el 2 de abril, Jueves Santo. A ellos se añade el 28 de febrero, Día de Andalucía, una fecha especialmente señalada en la comunidad.

El calendario oficial de fiestas laborales en Andalucía en 2026 queda configurado de la siguiente manera:

1 de enero: Año Nuevo

Año Nuevo 6 de enero: Epifanía del Señor

Epifanía del Señor 28 de febrero: Día de Andalucía

Día de Andalucía 2 de abril: Jueves Santo

Jueves Santo 3 de abril: Viernes Santo

Viernes Santo 1 de mayo: Fiesta del Trabajo

Fiesta del Trabajo 15 de agosto: Asunción de la Virgen

Asunción de la Virgen 12 de octubre: Fiesta Nacional de España

Fiesta Nacional de España 2 de noviembre: Día de Todos los Santos

Día de Todos los Santos 7 de diciembre: Día de la Constitución Española

Día de la Constitución Española 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción

Día de la Inmaculada Concepción 25 de diciembre: Natividad del Señor

Cabe recordar que las festividades del Día de Todos los Santos y del Día de la Constitución Española, al coincidir en domingo, se trasladan al lunes siguiente, es decir, al 2 de noviembre y al 7 de diciembre, respectivamente.