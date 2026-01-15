Hacienda confirma una deducción de 340 euros en el IRPF para los sueldos más bajos en la próxima Declaración de la Renta

El nuevo año fiscal trae beneficios para las rentas más bajas. Hacienda permitirá que los contribuyentes que ganan menos se acojan a una deducción de hasta 340 euros. Entre las múltiples ayudas que entran en vigor con el inicio de 2026, como el incremento del permiso por nacimiento de un menor o la compra de vehículos eléctricos, se suman las rebajas de impuestos por parte de la Agencia Tributaria.

De esta forma, los trabajadores con salarios más bajos podrán deducirse hasta 340 euros de IRPF en la próxima campaña de la Declaración de la Renta. El importe a deducir dependerá del sueldo bruto del declarante y de los ingresos totales. El objetivo es bajar la carga impositiva a los trabajadores cuyo sueldo se acerca al Salario Mínimo Interprofesional, que el Gobierno pretende fijar en 2026 en los 1.221 euros brutos.

Los beneficiarios de estas deducciones serán aquellos cuyo salario esté cerca de los 16.576 euros, que sería los que percibirían la mayor quita de IRPF al completar el borrador de Hacienda. La reducción de IRPF se hace de manera progresiva hasta alcanzar a los contribuyentes que perciban anualmente unos 18.276 euros. Más allá de esta cifra, los españoles llamados a hacer la declaración no recibirán una rebaja fiscal de IRPF según su salario.

Otras deducciones en el IRPF para la Renta 2026

Las familias con nuevos miembros son una de las grandes ganadoras cada año al hacer la Renta. Por un lado, el salario abonado al trabajador por parte de la Seguridad Social está exento de IRPF. Por lo que el trabajador mientras está de permiso por nacimiento recibe su sueldo bruto casi íntegro y esto después no repercute al hacer la declaración de la Renta. Por otro, existen deducciones fiscales por menor para madres.

El importe máximo de la deducción por maternidad es de 1.200 euros. El mismo puede solicitarse de dos maneras. Por un lado, un ingreso anticipado de la cuantía completa. Por otro lado, al presentar la declaración de la Renta. En caso de salir a devolver, se sumarán las cantidades al importe total. En caso de salir a pagar, esta deducción ayudará a que se tenga que pagar menos dinero a Hacienda.