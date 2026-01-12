Confirmado por Hacienda: todas las ayudas fiscales por menor en 2026

Varios niños y sus padres llegando a un colegio en el inicio del curso.

Tener hijos implica que los gastos crecen y se multiplican: ropa, alimentación, guardería o actividades extraescolares forman parte del día a día familiar. Cada decisión económica requiere planificación y cualquier apoyo adicional supone un alivio real en la economía del hogar.

Para 2026, Hacienda ha confirmado de forma oficial todas las ayudas fiscales por hijo a cargo, incluyendo tanto la prestación directa como las deducciones en la declaración de la renta, medidas diseñadas para reforzar la estabilidad económica de las familias.

La ayuda por hijo a cargo

La prestación por hijo o menor a cargo se mantiene en 2026, pero solo está disponible para las familias que ya la tenían reconocida antes de la entrada en vigor del Ingreso Mínimo Vital (IMV). No se tramitan nuevas solicitudes bajo este régimen. En los casos que cumplen los requisitos, el cobro es automático.

Los importes quedan establecidos en dos tramos:

588 euros al año por cada hijo menor de 18 años , equivalentes a unos 49 euros al mes.

, equivalentes a unos 49 euros al mes. 637,92 euros al año (más de 53 euros al mes) para hogares con ingresos especialmente bajos.

Aunque las cantidades no son elevadas, representan un complemento estable que ayuda a cubrir parte de los gastos de crianza. El acceso a la ayuda depende de no superar determinados límites de ingresos, según el BOE:

15.356 euros anuales para unidades familiares generales.

para unidades familiares generales. 23.109 euros para familias numerosas.

para familias numerosas. A partir del cuarto hijo, el tope aumenta en 3.745 euros por cada menor adicional.

El incumplimiento de estos límites implica la pérdida del derecho a la ayuda. Además, cualquier cambio en la situación familiar o en los ingresos debe ser comunicado a la Seguridad Social.

Deducciones fiscales en 2026

Además de la prestación directa, existen varias deducciones que pueden reducir la cuota a pagar en el IRPF:

1. Deducción por maternidad

Hasta 1.200 euros anuales por hijo menor de 3 años .

. Puede cobrarse mensualmente (100 euros) o aplicarse en la declaración.

Existe una deducción adicional por gastos de guardería de hasta 1.000 euros.

2. Mínimo por descendientes

Reducción de la base imponible por convivir con hijos a cargo, lo que disminuye directamente el impuesto a pagar.

3. Deducción por familia numerosa

Puede alcanzar hasta 1.200 euros anuales por hijo, con incrementos si la familia es de categoría especial o hay más hijos.

4. Beneficios autonómicos

Algunas comunidades, como Andalucía , aplican deducciones adicionales en el tramo autonómico del IRPF , ampliando el ahorro fiscal disponible.

, ampliando el ahorro fiscal disponible. Bono carestía en Andalucía: supone un pago único de 200 euros destinado a hogares con menores a su cargo. También se contemplan ayudas estatales en casos de familias numerosas, monoparentales o madres con discapacidad.

Recomendaciones para las familias

Desde los organismos oficiales se recomienda que se conserven todas las facturas y justificantes de gastos que se pueden deducir, como en el caso de la guardería. También conviene revisar los límites de renta que condicionan la aplicación de cada deducción y comprobar si el municipio de residencia se encuentra incluido en la lista de localidades con despoblación, ya que ello duplica la deducción autonómica.

Se deben revisar también los límites de renta que se presentan en algunas de las ayudas y además, intentar combinar las deducciones compatibles, como maternidad, familia numerosa y mínimo por descendientes, para maximizar el ahorro.