La entrada en vigor del registro obligatorio de las capturas para pescadores recreativos se retrasa

La entrada en vigor de la nueva normativa que iba a obligar a los pescadores deportivos a registrar sus capturas a través de una aplicación móvil ha dado una buena noticia, aunque sea momentánea, a los aficionados a la pesca que a diario usan las playas y espigones de la provincia de Cádiz, o salen a la mar con sus barcos, para buscar sus suerte en forma de pescado. Aunque en un primer momento el deber de este registro iba a comenzar el 10 de enero, es decir, este sábado pasado, el uso de la aplicación móvil PescaREC será obligatorio a partir de la publicación en el BOE de la orden correspondiente según una nota informativa de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía.

Qué capturas se tienen que registrar y notificar

El retraso en la entrada en vigor de la orden han supuesto un pequeño alivio, aunque sea temporal, para los propietarios de las cerca de 20.000 licencias de pesca que se calcula hay en la provincia de Cádiz. Un margen de maniobra para tratar de concienciarse de una práctica, la del registro de capturas a través de una aplicación móvil, que será de obligado cumplimiento para todos ellos una vez que se publique en el Boletín Oficial del Estado.

Llegado el momento, "todo pescador que capture cualquiera de las especies recogidas en dicho artículo deberá declarar diariamente las capturas, tanto las retenidas como las devueltas al mar o incluso cuando no haya obtenido ninguna captura en la jornada de pesca".

Las especies que deberán ser objeto de declaración comprenden las especies sometidas a medidas de protección diferenciada, así como las especies pesqueras para las que la Unión haya fijado posibilidades de pesca, o aquellas que estén incluidas en un plan plurianual o sujetas a la obligación de desembarque, y para las que los dictámenes científicos del Comité Científico, Técnico y Económico de Pesca (CCTEP), del Consejo Internacional para la Exploración del Mar (CIEM) o de un organismo científico equivalente determinen que la pesca recreativa tiene repercusiones importantes en la mortalidad por pesca.

En concreto, se refiere a pescados como la dorada, lubina/robalo, sargos, baila, pargo, herrera, urta, mojarra, breca, chavo, roncaor, dentón común, palometa roja, lisas, borriquete, listado, calamar, sepia/jibia/choco, congrio, musola, corvina negra, chopa, barracuda, bacoreta, falso abadejo, oblada, pampano, boga y melva.

Los registros se harán a través del móvil, con la aplicación PescaREC para el que será necesario tener en vigor la licencia de pesca y el DNI con el que se solicitó esa licencia.

Especies que no se pueden pescar en el Golfo de Cádiz

Las especies que no se pueden pescar en el Golfo de Cádiz a riesgo de someterse a sanciones e incluso a la retirada de la licencia son:

Moluscos excepto calamar (Loligo spp) y sepia (Sepia spp)

Pulpo (Octopus spp)

Tiburones zorros (Alopias spp)

Pejegatos (Apristurus spp)

Jaquetas (Carcharinus falciformis)

Tiburón Oceánico (Calcharhinus longimanus)

Tiburón blanco (Carcharodon carcharias)

Peregrino (Cetorhinus maximus)

Marrajo sardinero (Lamna nasus)

Marrajo dientuso (Isurus oxyrinchus)

Manta gigante (Manta birostris)

Manta bobula (Mobula mobular)

Tiburón azul (Prionace glauca)

Tiburón ballena (Rhincodon typus)

Cornudas o Tiburón martillo (Sphyrnidae spp)

Raya látigo común (Dasyatis pastinaca)

Tiburón de clavos (Echinorhinus brucus)

Hexanchus nakamurai

Raya falsa vela (Leucoraja circularis)

Leucoraja melitensis

Mobula spp

Águila marina (Myliobatis aquila)

Raya mosaic (Raja undulata)

Galludo (Squalus blainville)

Tremolina negra (Tetronarce nobiliana)

Tremolina mármol (Torpedo marmorata)

Esturión del Adriático (Acipenser nacarii)

Esturión común (Acipenser sturio)

Esturión (Acipenser spp)

Pez Espada (Xhiphias gladius)

Caballito de mar (Hippocampus guttulatus)

Caballitos de mar (Hippocampus spp)

Cherna (Polyprion americanus)

Pez de San Pedro (Zeus faver)

Quelvachos (Centrophorus spp)

Tollo negro merga Centroscyllium fabricii)

Pailona (Centroscymnus coelolepis)

Sapata negra (Centroscymnus crepidater)

Tiburón lagarto (Chlamydoselachus anguineus)

Lija (Dalatias licha)

Tollo pajarito (Deania calcea)

Noriegas (Dipturus cf. flossasa y Dipturus cf. intermedia)

Tollo lucero raspa (Etmopterus princeps)

Negrito (Etmopterus spinax)

Pintarroja islándica (Galeus murinus)

Cañabota gris (Hexanchus griseus)

Cerdo marino (Oxynotus paradoxus)

Guitarras (Rhinobatidae spp)

Raya bramante (Rostroraja alba)

Bruja (Scymnodon ringens)

Tiburón Boreal (Somniosus microcephalus)

Mielga (Squalus acanthias)

Angelote (Squatina squatina)

Reloj anaranjado (Hoplostethus atlanticus)

Salmón del Atlántico (Salmo salar)

Trucha marina (Salmo trutta)

Acipenser oxyrinchus

Fletán atlántico (Hippoglossus hippoglossus)

Cómo registrarse en PescaREC paso a paso

Descarga la aplicación desde Google Play o App Store

Registro con DNI y número de licencia en vigor de la Junta de Andalucía. También se pueden registrar personas que no tengan licencia de pesca aunque en este caso lo deberán hacer en calidad de 'Representante' y posteriormente crear los usuarios de los pescadores representados.

Hay que configurar las preferencias iniciales, aportando información los barcos, puertos más cercanos, artes que se emplean, las especies más habituales, etc. En este punto se puede incorporar la documentación que se desee: la licencia, el certificado de navegación, la titulación náutica,...

Una vez hecho esto, ya se puede comenzar a registrar las capturas desde la pantalla de Inicio en la opción "Realizar declaración". Primero se tiene que ir seleccionando toda la información que previamente hemos tenido que meter, es decir, la modalidad de pesca, la licencia, nuestro puerto mas cercano, la zona de pesca, el arte que se está empleando. Además, si es pesca desde embarcación, habrá que indicar el número de pescadores a bordo.

En un segundo paso se selecciona la fecha y hora de inicio y fin de la actividad.

En el tercer paso ya se añaden las capturas, tanto las retenidas como las sueltas. Hay que indicar número de ejemplares, peso y talla.

Estos pasos hay que realizarlos por cada especie capturada y, en caso de que haya varios pescadores, cada uno deberá hacer su registro individual.

Desde la aplicación también se puede solicitar autorización específica para especies de protección diferenciada.