Lubina, dorada, pargo y más especies que los pescadores de Cádiz tendrán que declarar a través de la app PescaREC desde el 10 de enero de 2026

Los días en los que un pescador aficionado podía acercarse a un espigón y hacerse con algún pescado fresco quedaron atrás. Desde el 10 de enero de 2026, todos los pescadores tendrán que declarar cualquiera de sus capturas vía app, incluidas aquellas que devuelvan al mar. Una circunstancia que se suma en Cádiz a la limitación de espacios para pescar. La adaptación de la normativa europea por parte del Ministerio de Agricultura hace que la pesca recreativa tenga que declarar en tiempo real todas las especies que consigan. Esas especies que hay que declarar están recogidas en un decreto de la Junta y está por ver si el Ministerio de Agricultura hace modificaciones al respecto.

Sobre la entrada en vigor de PescaREC no hay todavía mucha más información, más allá de que es una app obligatoria para todos los pescadores con licencia recreativa. La exigencia de Europa de poner coto a la pesca deportiva está detrás de esta norma que ya genera amplio debate en clubes náuticos y espigones. Desde que en 2009 saliera un reglamento común hasta ahora, cuando ya no hay más tiempo para dejar pasar esta normativa, han pasado 16 años. La UE estima que el total de las capturas de la pesca recreativa equivale a un tercio de la comercial, teniendo un impacto en los ecosistemas marinos como para precisar de un control.

El artículo 55 del reglamento europeo, publicado en el BOE, expone lo siguiente: "todo pescador que capture cualquiera de las especies recogidas en dicho artículo deberá declarar diariamente las capturas, tanto las retenidas como las devueltas al mar o incluso cuando no haya obtenido ninguna captura en la jornada de pesca". Asimismo, la Comisión Europea avisa a España que a partir del 15 de marzo de 2026 tendrá que informar con carácter mensual a través del servidor central RecFishing acerca de las capturas. La medida afecta a la pesca desde tierra, a la pesca desde embarcación, a la pesca submarina y a la pesca en hielo. En Cádiz hay concedidas unas 20.000 licencias de pesca.

La app PescaREC aún no está disponible para su descarga. Además de las funcionalidades para declarar las capturas, contendrá información básica con avisos, especies protegidas y detalles específicos útiles para el pescador.

Dorada (Sparus aurata)

Lubina/Robalo (Dicentrarchus labrax)

Sargos (Diplodus spp)

Baila (Dicentrarchus punctatus)

Pargo (Pagrus pagrus)

Herrera (Lithognathus mormynus)

Urta (Pagrus auriga)

Mojarra (Diplodus vulgaris)

Breca (Pagellus erythrinus)

Chova/Anjova (Pomatomus saltatrix)

Roncaor (Pomadasys incisus)

Dentón Común (Dentex spp)

Palometa Roja (Beryx decadactylus)

Lisas (Liza spp)

Borriquete ( Plectorhinchus mediterraneus)

Listado (Katsuwonus pelamis)

Calamar (Loligo vulgaris)

Sepia/Jibia/Choco (Sepia officinalis)

Congrio (Conger conger)

Musola (Mustelus mustelus)

Corvina Negra (Pseudotolithus senegalensis)

Chopa (Spondiyosoma cantharus)

Barracuda/Espetón (Sphyraena sphyraena)

Galan/Raor (Xyrichtys novacula)

Bacoreta (Euthynnus alletteratus)

Falso Abadejo (Epinephelus alexandrinus)

Oblada (Sparus melanurus)

Pampano (Stromateus fiatola)

Boga (Boops boops)

Melva (Auxius rochei)

Cómo registrarse en PescaREC paso a paso