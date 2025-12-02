Autoridad Portuaria estudia habilitar zonas seguras para la pesca recreativa tras el cierre de los espigones en Cádiz y El Puerto

La pesca recreativa se complica en Cádiz para quienes tienen en este deporte un hobby o incluso una ayuda en situaciones personales algo más complicadas. Primero fue el cierre de los espigones, que fue el primer impedimento a todos los aficionados a este tipo de pesca. A partir de enero del año 2026 la segunda dificultad la encontrarán en la obligatoriedad de registrar sus capturas, incluso las que devuelvan al mar, en una aplicación móvil, aplicación que por otra parte y que a principios del mes de diciembre aún no está disponible en Google Play Store para los usuarios de dispositivos Android.

No obstante, el primer problema podría tener visos de solución tras una reunión mantenida durante este pasado fin de semana entre la Autoridad Portuaria y el colectivo Mar Abierto. APBC hace una "valoración positiva" del encuentro mantenido con el colectivo y "agradece la predisposición a encontrar una solución satisfactoria para todos". En este sentido, Autoridad Portuaria se comprometió en esa reunión a "estudiar la posibilidad de habilitar zonas seguras para la práctica de la pesca recreativa" con las que suplir el cierre de los espigones, espacios por los que se prohibió deambular a mediados del mes de septiembre.

APBC también planteó al colectivo otras fórmulas para facilitar el otorgamiento de autorizaciones a la práctica de dicha actividad como la de constituirse en asociación.

Fuentes de Autoridad Portuaria recuerdan que "la prohibición de deambular por los espigones responde a motivos de seguridad. Estas construcciones son infraestructuras de protección de las zonas portuarias y se debe salvaguardar su mantenimiento y buen uso. No son espacios que reúnan las condiciones de seguridad necesarias para poder pescar, pero sí que puede haber otros, en estudio, que garanticen la seguridad de los usuarios, que también tendrán que normalizar su situación".

Espigones cerrados al paso en Cádiz y El Puerto

El cartel que prohíbe el acceso al espigón.

Autoridad Portuaria comenzó el pasado 18 de septiembre a colocar carteles en los accesos a los espigones de El Puerto y Cádiz recordando la prohibición de deambular por esos espacios por motivos de seguridad. Estos avisos se colocaron en los espigones que están bajo su competencia, es decir, los de la Punta de San Felipe y Elcano en Cádiz; y La Puntilla, Valdelagrana y El Carmen en El Puerto.

Según informaron en su momento, "los espigones son infraestructuras de protección de las zonas portuarias, que están bajo la competencia de la Autoridad Portuaria, que debe salvaguardar su estado y buen uso. No están diseñadas para el tránsito ni para usos ajenos a la actividad portuaria. Con la colocación de estos carteles, la APBC persigue garantizar la seguridad de los ciudadanos recordándoles que los espigones no son espacios accesibles".

Sanciones y multas por pescar en zonas prohibidas

La opción de practicar pesca de recreo desde zonas en las que la actividad está expresamente prohibida se considera una infracción leve en la Ley 1/2002, de 4 de abril de Ordenación, Fomento y Control de la Pesca Marítima, el Marisqueo y la Acuicultura Marina, que es el que regula el régimen sancionador en la materia.

En concreto, y según se indica en el artículo 107 de dicha ley, constituye una infracción leve "el ejercicio de la pesca marítima de recreo desde tierra, en lugares acotados o reservados, o en zonas expresamente prohibidas".

Estas infracciones de carácter leve serán sancionadas con un apercibimiento o multa que puede variar entre los 30 y los 300 euros.

Estas infracciones podrán llevar aparejadas unas sanciones accesorias que, en el caso de las de carácter leve, sería el decomiso de las capturas o la incautación de los aparejos de pesca.