Autoridad Portuaria prohíbe el acceso a los espigones de Cádiz y El Puerto

La Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz está desde este jueves colocando carteles en los accesos a los espigones de El Puerto y Cádiz recordando la prohibición de deambular por esos espacios por motivos de seguridad.

Tal como ha confirmado APBC, estos carteles se están colocando en los espigones que están bajo su competencia, es decir, los de la Punta de San Felipe y Elcano en Cádiz; y La Puntilla, Valdelagrana y El Carmen en El Puerto.

Según informan, "los espigones son infraestructuras de protección de las zonas portuarias, que están bajo la competencia de la Autoridad Portuaria, que debe salvaguardar su estado y buen uso. No están diseñadas para el tránsito ni para usos ajenos a la actividad portuaria. Con la colocación de estos carteles, la APBC persigue garantizar la seguridad de los ciudadanos recordándoles que los espigones no son espacios accesibles".

Los espigones son espacios que habitualmente son empleados por aficionados a la pesca, algunos de los cuales se han visto sorprendidos con el cierre de un día para otro. Es lo que ha ocurrido por ejemplo con el de La Puntilla en El Puerto, donde no sólo se han colocado carteles informando de la prohibición sino que incluso unos bloques de hormigón impiden el paso directamente.

Sanciones y multas por pescar en zonas prohibidas

La opción de practicar pesca de recreo desde zonas en las que la actividad está expresamente prohibida se considera una infracción leve en la Ley 1/2002, de 4 de abril de Ordenación, Fomento y Control de la Pesca Marítima, el Marisqueo y la Acuicultura Marina, que es el que regula el régimen sancionador en la materia.

En concreto, y según se indica en el artículo 107 de dicha ley, constituye una infracción leve "el ejercicio de la pesca marítima de recreo desde tierra, en lugares acotados o reservados, o en zonas expresamente prohibidas".

Estas infracciones de carácter leve serán sancionadas con un apercibimiento o multa que puede variar entre los 30 y los 300 euros.

Estas infracciones podrán llevar aparejadas unas sanciones accesorias que, en el caso de las de carácter leve, sería el decomiso de las capturas o la incautación de los aparejos de pesca.

Una trágica muerte en agosto

A finales del mes de agosto un hombre falleció mientras estaba pescando con su padre en el área del espigón de la zona del fondo del Club Viento de Levante, en Cádiz. El hombre se acercó al borde del agua para tratar de liberar la caña de su padre, que se había quedado atrapada, y al apoyarse sobre una de las piedras del espigón, ésta se le vino encima.