Últimas pruebas de resistencia del tren que unirá el puerto de Cádiz con la red ferroviaria

El tren de La Cabezuela es ya visible en Puerto Real, algo que se convertirá ya en habitual con el nuevo formato multimodal del puerto de Cádiz.

El tren de la dársena de La Cabezuela en Puerto Real podría estar en funcionamiento a finales de 2025 o principios de 2026, según apuntan las últimas previsiones y los anuncios del ministro de Transportes. Cabe recordar que las obras del ramal, que conectará el polígono del Bajo de La Cabezuela con la línea Sevilla-Cádiz, arrancaron en 2021.

El proyecto contempla que el ramal, con una longitud de cinco kilómetros de vías, conecte el polígono del Bajo de La Cabezuela con el muelle de la dársena portuaria ubicada en la vecina Puerto Real.

Cierto es que a principios de 2025, las obras ya se encontraban en un estado avanzado, habiendo superado el 70% de ejecución, pero se dieron una serie de circunstancias durante los últimos meses de 2024 que hizo temblar las previsiones que manejaban tanto la Autoridad Portuaria como los empresarios de la Bahía y el propio Ministerio de Transporte .

Un cable de alta tensión subterráneo interrumpía la construcción del ramal ferroviario de La Cabezuela en Cádiz. Adif se vio forzado a paralizar las obras para reubicar este cable, que da servicio y energía al polígono del Trocadero, lo que supuso un sobrecoste de 1,3 millones y un retraso en la finalización del proyecto que finalmente no se ha extendido demasiado en el tiempo.

Los trabajos fueron adjudicados por 36,3 millones de euros y se enmarcan en un convenio entre Adif, Puertos del Estado y el Ministerio de Transportes.

Y el Gobierno central no va descaminado en esta ocasión, a pesar de que los empresarios que dependen o dependían (muchos quedaron en la cuneta sin ver el tren pasar por su puerta) de los tráficos de La Cabezuela se han llevado más de 20 años esperando el ferrocarril.

De la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria depende la fecha de la puesta de largo

La Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz fue la Administración que más carne puso siempre en el asador, ya que incluso logró convencer a Puertos del Estado, en tiempo de Pérez Llorca, para que éste le plantara cara a los gigantes del sector que dieron un sí con una medio sonrisa a que se utilizara parte del bote común con el que cuenta Puertos del Estado en el que los que mueven más tienen derecho a gastar más de ese bote.

A pesar de todo ello, el tren se hizo esperar pero parece que ya es cuestión de meses. De hecho ya se ve una maquina de ferrocarril recorrer el viario aunque sólo sea para probar el aguante de los varios viaductos que contiene el trazado que llevará el tren hasta el cantil del Muelle.

En estos momentos se están haciendo pruebas de carga estáticas y dinámicas en el viaducto del Bajo de la Cabezuela con una locomotora una vez montada toda la vía.

Estos días se continúan ya, por otra parte, los trabajos para la instalación de los sistemas de control, mando y señalización. Las pruebas de carga las están haciendo en el viaducto construido. Consisten en poner, según explican fuentes cercanas a Adif, la locomotora parada en diferentes zonas del viaducto para comprobar que la estructura del puente se comporta correctamente. A esto se unen las pruebas dinámicas que se hacen con la locomotora circulando por el puente y haciendo varias pasadas en ambos sentidos.

En cuanto al calendario, estas mismas fuentes indican que, en principio, se trabaja para que a final de año toda la documentación esté en manos de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, y proceda a autorizar la puesta en servicio del ramal.

Recordar igualmente que la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF) depende directamente del Ministerio de Transportes.

Los trámites y obras para la nueva línea ferroviaria que conectará con la terminal de contenedores del puerto de Cádiz están avanzando, con el objetivo de eliminar la necesidad del transporte por carretera entre la terminal portuaria y la estación de tren de Jerez.