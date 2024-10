El tren , algo más cerca de la nueva terminal de contenedores del puerto de Cádiz

Los plazos con los que se maneja la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz alejan aún más en el calendario ese trazado ferroviario sin el que Boluda tiene claro que no se trasladará hasta la nueva terminal de contenedores, de manera que esto hará que la mudanza se posponga hasta 2027, y hasta esa misma fecha no se pueda pensar de manera plena en una integración plena entre el puerto y la ciudad.

Se podrá hacer un nuevo hotel en la Punta de San Felipe, si de aquí a entonces se ha conseguido que el Gobierno central haga que su Consejo de Ministros permita el uso habitacional u hotelero de suelo hasta ahora considerado portuario. Así que nada es fácil ni desde la valla del Muelle para adentro ni de la valla para fuera.

Los gestores políticos parece que aún no han aprendido y. a la vez que se niegan a sembrar fechas que puedan quedar grabadas en las hemerotecas de los medios de comunicación o ya de las redes sociales, siguen levantando expectativas y vendiendo la piel del oso antes de cazarlo.

La propia Teófila Matínez afirma siempre que el puerto de Cádiz cuando tiene agua no tiene cubo y cuando tiene cubo no tiene agua. Y para evitar eso intenta luchar contra todos los molinos de viento para que la burocracia eche a perder sus sueños, pero ella misma sabe qué es posible y que no lo es, almenos en lo concerniente a las fechas.

Sabe que si no hay túnel, no hay tren y si no hay tren no habrá mudanza de Concasa o de Boluda. Y si no hay mudanza pues no podrá llevar a cabo con plenitud la integración del puerto y la ciudad.

Y tanto ella como el resto de administraciones tienen ya unos pliegos técnicos por delante desarrollados por sus propios trabajadores que dicen que la empresa que vaya a hacer realidad la conexión ferroviaria de la nueva terminal de contenedores tiene de plazo 15 meses a contar desde el 1 de enero de 2025, lo que aleja las fechas y nos encontraremos ya con algunos detalles de esa integración, algunos pavimentos levantados, algunos pliegos de licitaciones por salir o recién salidos y poco más.

A peasr de todo, la propia Teófila Martínez y representantes de diversas administraciones ya advierten con rotundidad que en proesos similares al de Cádiz como pueden ser las integraciones de puertos y ciudades como las de Barcelona o Bilbao han tardado a razón de 30 años y, de hecho, aún no se han dado por finalizados, de manera que nada les sorprenderá.

Y es más, se han llevado a cabo algunos trabajos relacionados con la electrificación de los muelles, a la vez que la presidenta de la APBC sigue gritándole a Madrid que si Red Eléctrica Española no cumple con su parte y dota de potencia y fluido eléctrico a Cádiz no será posible que el puerto de Cádiz tenga algo más de un enchufe con el que apenas se podrá dar fluido eléctrico a uno de los gigantescos cruceros que atracan cada día en el Muelle gaditano. Como mucho dará, según fuentes solventes, para dar luz a un ferry de los de Canarias así que ya hablaremos para 2027.