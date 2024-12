Un cable de alta tensión que saldrá por 1,3 millones de sobrecoste y un retraso de cinco meses

Cádiz/La pesadilla de los empresarios que viven de La Cabezuela y para La Cabezuela parece no ver nunca el final.

Faltan 800 metros escasos de via para conectar la red ferroviaria nacional con esta dársena portuaria, de manera que el ansiado tren llegue, por fin, hasta el cantil del muelle puertorrealeño.

Pero es que cuando ya estaba ya todo en marcha y parecía todo encarrilado, los técnicos de Adif resulta que se topan con un cable subterránedo de alta tensión que les obliga a parar las máquinas y a verse envueltos en una amalgama de papeleos y trámites administrativos que aún permanecen anclados.

Y mientras tanto, los empresarios de La Cabezuela ya no se atreven a hacer planes, a pesar de que llevan ya más de 20 años esperando algo que podría estar ya más que listo.

Y es que este hallazgo de este cable de alta tensión que cubre las necesidades energéticas de parte del polígono industrial ubicado en la vecina Puerto Real ha provocado unos daños que ya han sido cuantificados tanto desde el punto de vista económico como en lo que hace referencia a los plazos de la obra.

1,3 millones de euros de sobrecoste y cinco meses de retraso respecto a las últimas fechas facilitadas por el ente Administración de Infraestructuras Ferroviarias (Adif).

A este organismo ya no le quedan uñas en los dedos de tanto mordérselas porque en esta ocasión ejercen un papel de sujeto pasivo en el que nada pueden hacer, ya que el cable pertenece a la infraestructura de la compañía Endesa y es esta empresa privada la que se tiene que ocupar, primero de cortar el fluido eléctrico, no sin antes contar con una alternativa para que el polígono no se quede ni un instante sin luz para evitar pérdidas económicas.

Zona que aún está pendiente de verse cubierta de vías para el futuro paso del tren / Julio González

Y una vez que se corte el fluido eléctrico había que pensar en su traslado a otro lugar, ya por alto para que ya no discurriera por el subterráneo del lugar. Toda esta tarea le corresponde ya a Endesa que parece tener ya avanzados todos los trámites y los trabajos pero que aún podría estar a falta de una autorización por parte de la Junta e Andalucía que podría tener ún frenado el reinicio de la obra de este tan necesitado trazado ferroviario.

La propia Adif indicaba a finales de esta pasada semana que no le consta que Endesa cuente aún con esta autorización por parte de la Junta de Andalucía, de manera que sin esa autorización no puede llevar a cabo el corte y el traslado de la energía que correo por ese cable de altea tensión. Y mientras eso no ocurra, la obra proseguira parada y el tren en vía muerta.

De todas maneras, Adif, para ser justo, no sabía a ciencia cierta si la Junta de Andalucía gobernaba por el PP había ya emitido esta documentación para que Adif pudiera darle ya el empujón definitivo a la obra del tren.

De esta manera, ahora mismo se puede confirmar que el hallazgo de este cable de alta tensión ha provocado ya una subida del precio de la obra de 1.375.939,5 euros. Y ahora tocaba preguntarse por el ente u organismo que se tendrá que hacer cargo de este dinero.

Según la propia Adif estos sobrecostes no suponen un gran problema porque una obra de esta magnitud suele contar contar con una provisión de fondos para cubrir este tipo de imprevistos. Y, aún así, como la obra se suele ir pagando por certificaciones, nunca será Endesa la que tenga que pagar los platos rotos.

En cuanto al retraso, eso sí que va ya a misa y realmente no se sabe si éste podría ir incluso a más, ya que Adif no sabía aún si la Junta de Andalucía había mandado ya la documentación para su impulso definitivo.