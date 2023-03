Adif y Puertos del Estado cubrirán el sobrecoste del tren de La Cabezuela de Cádiz

No hay nada que temer. El puerto de Cádiz tendrá el tan ansiado ramal ferroviario en su dársena de La Cabezuela cueste lo que cueste. Así se lo han propuesto no sólo la Dirección y la Presidencia de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, con Agustín Romero y Teófila Martínez a la cabeza respectivamente. Y no sólo ellos sino que, tal y como ya avanzó ayer este periódico, Puertos del Estado y el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ya acordaron el pasado mes de enero la manera en la que se repartían los gastos que le iba a suponer que La Cabezuela de Puerto Real tuviera conexión ferroviaria.

Y así lo plasmaba este lunes pasado el Boletín Oficial del Estado (BOE), donde, por primera vez, aparece definido que el coste de la obra de esta necesaria infraestructura iba a llegar a los 33.677.230 euros, sin incluir el IVA.

De esta manera, el BOE publicó este convenio, firmado entre Puertos del Estado y ADIF, para el desarrollo de la actuación del ‘Ramal de acceso al Bajo de la Cabezuela’.

El precio de la obra ha aumentado casi 14 millones de euros en los últimos años

Cabe recordar que, tal y como ya avanzó este periódico, esta obra ha experimentado un importante incremento desde los 20,36 millones de euros (IVA incluido) por los que fue adjudicada, hasta llegar a los 33.677.230 euros (IVA excluido), según la última valoración estimada. Este incremento responde, según fuentes portuarias, a la subida que ha anotado el precio de los materiales y de la propia mano de obra a raíz de la crisis internacional desencadenada, entre otros factores, por la invasión rusa de Ucrania. Todo este entramado político y bélico ha provocado la subida de materiales tan necesarios para obras como éste como pueden ser el hierro o el acero.

Así será el reparto

El texto especifica el reparto que se asigna a cada entidad. De este modo, Puertos del Estado aporta 12.801.934 euros (IVA no incluido) y ADIF financia, con cargo a sus presupuestos y a las ayudas procedentes del programa FEDER, 20.875.296 euros (IVA excluido).

“Ante la subida de los precios, el Gobierno de España ha puesto en marcha esta solución que garantiza la finalización de un proyecto fundamental para la Bahía de Cádiz, ya que va a suponer un salto cualitativo y cuantitativo muy importante para el desarrollo industrial y portuario de nuestra provincia”, explicaba este miércoles el subdelegado del Gobierno en Cádiz, José Pacheco.

Cabe recordar que muchas fueron las circunstancias que motivaron que el tren vaya a tardar más de 25 años en llegar a La Cabezuela desde la primera ocasión en la que en el seno de la propia Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz se indicara la necesidad que tenía el puerto gaditano de esa infraestructura ferroviaria.

Este brutal retraso se agravó cuando meses después de que en julio de 2009 se firmara el primer contrato de adjudicación de la obra, concretamente en marzo de 2010, una de las dos empresas que conformaban la UTE adjudicataria del contrato se declaró en concurso de acreedores, haciendo inviable la continuidad de las obras y hubo que esperar hasta febrero de 2017 para que el Consejo de Ministros autorizara la resolución del contrato adjudicado en su día a la mencionada UTE.