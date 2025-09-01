Cádiz da un paso clave para reforzar su conexión ferroviaria portuaria

Nueva puerta de acceso al Muelle de Cádiz desde la Avenida de Astilleros. Forma parte del cambio de imagen que conllevará la aparición de un tren que llegará a la nueva terminal.

La Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz (APBC) continúa desarrollando su Plan Estratégico para fortalecer el tráfico de mercancías en la dársena comercial, a través de la construcción de su Nueva Terminal de Contenedores (NTC). Tras la finalización de la primera fase y con la segunda actualmente en ejecución, el puerto se prepara para un nuevo avance: la redacción del proyecto de prolongación de los ramales ferroviarios que conectan con esta infraestructura clave.

Este proyecto, que fue autorizado oficialmente el pasado 23 de julio de 2025 con un presupuesto estimado de 54.740 euros (IVA no incluido), tiene como objetivo extender las vías existentes hasta alcanzar una longitud operativa de 2.058 metros en la vía principal y 896 metros en la secundaria. Esta ampliación permitirá la entrada y operación de convoyes ferroviarios de hasta 750 metros, alineándose con los estándares europeos de transporte de mercancías.

La actuación está cofinanciada por el programa europeo CEF Transport 2021, lo que refuerza la apuesta por una logística más sostenible y eficiente a escala continental.

La conexión ferroviaria forma parte de un proyecto global que sustituye a la antigua infraestructura del muelle Reina Sofía. El nuevo acceso parte de un desvío de la Red Ferroviaria de Interés General (RFIG) de ADIF, cruza la avenida de los Astilleros y se adentra en terrenos portuarios, transitando por la zona concesionada a Navantia antes de alcanzar la playa de vías de la terminal.

El proyecto de acceso ferroviario contempla cuatro grandes actuaciones: el cruce ferroviario de la avenida de los Astilleros —tanto en su estructura viaria como en señalización y seguridad— y la ejecución de los ramales ferroviarios en dos fases.

ADIF es la responsable del primer tramo, que cruza dicha avenida mediante un trazado de 111 metros de vía de ancho ibérico. Esta obra, aún pendiente de ejecución, se ajustará al futuro desdoble de la avenida, previsto por el Ayuntamiento de Cádiz, que pasará de uno a dos carriles por sentido.

En paralelo, se están coordinando las medidas de señalización y seguridad necesarias para ese cruce, en colaboración entre ADIF, la APBC y el consistorio gaditano. La ingeniería INECO trabaja actualmente en la definición de los sistemas y la interoperabilidad del cruce ferroviario.

Por su parte, la APBC lidera la ejecución de los ramales dentro del dominio portuario. La primera fase de estas obras, actualmente en ejecución, abarca un trazado de 1.780 metros con un ramal secundario de 615 metros, cuya finalización está prevista para mayo de 2026. El recorrido atraviesa terrenos concesionados a Navantia, con los que ya se ha alcanzado un acuerdo para el paso de convoyes.

La segunda fase, objeto del contrato recientemente autorizado, permitirá completar el trazado y dotar a la terminal de una configuración operativa completa, con una vía principal y otra de escape para las locomotoras. Además, se estudia la posibilidad de incorporar un ramal de desvío de unos 80 metros para facilitar labores de reparación de vagones sin interferir en la operativa portuaria.

Con esta iniciativa, Cádiz se consolida como un enclave estratégico para el transporte intermodal, mejorando su competitividad y su integración en la red logística nacional y europea.