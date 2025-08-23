Un hombre fallece de manera trágica cuando pescaba debajo del Puente de la Constitución de Cádiz

Un hombre de 53 años ha perdido la vida de forma trágica mientras pescaba bajo el Puente de la Constitución o de la Pepa de Cádiz. Al parecer, tras quedarse pillada la caña con la que estaba pescando junto a su padre en la zona del espigón, se acercó al borde del mar y al apoyarse en una piedra de grandes dimensiones, se resbaló y se le vino encima, perdiendo automáticamente la vida, según fuentes municipales.

Al lugar de los hechos, que han tenido lugar sobre las 14.10 de la tarde de este sábado, se personaron inmediatamente agentes de la Policía Local, Policía Nacional, Bomberos y los servicios sanitarios, que no pudieron hacer nada por salvar la vida de esta persona.

El alcalde de Cádiz, Bruno García y edil de Medio Ambiente, José Carlos Teruel, acudieron al lugar de los hechos para interesarse por lo ocurrido.