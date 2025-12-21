Las entradas para las preliminares del COAC 2026 salen este domingo a la venta

Las entradas para las 17 sesiones preliminares del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC) 2026 salen a la venta este domingo, 21 de diciembre, a partir de las 10 horas en el Ayuntamiento de Cádiz.

Los precios de las entradas de esta fase de preliminares no se han modificado con respecto a la última edición, oscilando desde los 30 euros para Butaca, Palco Platea y Palco Principal, los 25 euros en Palco Segundo y Delantero Anfiteatro, los 20 euros en Anfiteatro y 15 euros en Paraíso.

La Delegación de Fiestas y Carnaval recuerda que en taquilla sólo podrán adquirirse dos entradas por persona, siendo una de ellas para el comprador y con un máximo de siete sesiones en cada compra. Una medida que tiene el objetivo de que un mayor número de público pueda acceder a las entradas.

Asimismo, estará permitido adquirir una única localidad a aquellas personas que deseen asistir a más de una sesión de preliminares hasta un total de 17 sesiones.

La venta se realizará exclusivamente en taquilla mientras haya personas en cola en el Ayuntamiento de Cádiz. Una vez atendidas todas las personas que permanezcan en la cola y, si existieran entradas sobrantes, éstas pasarán a venderse por internet a través de Bacantix.

Cabe recordar que las entradas serán nominativas y deberán estar identificadas con el DNI de la persona que vaya a asistir a la sesión correspondiente. Por este motivo, será indispensable mostrar el DNI junto con la entrada en el acceso al Gran Teatro Falla. No se admitirán cambios ni devoluciones bajo ninguna circunstancia.

Las entradas para esta fase de preliminar destinadas a personas con problemas auditivos, visuales, mayores de 65 años y personas con movilidad reducida y/o diversidad funcional con discapacidad igual o superior al 65% se podrán a la venta el lunes 22 de diciembre de 2025, a partir de las 10 horas, en la taquilla del Gran Teatro Falla.

Las personas que vayan a adquirir estas localidades deberán presentar en el momento de la compra la documentación pertinente que acredite el reconocimiento oficial de su circunstancia de movilidad reducida, discapacidad y el cumplimiento del requisito de la edad.

La fase de preliminares del COAC tendrá lugar del 11 al 27 de enero en el Gran Teatro Falla, comenzando las sesiones a las 20 horas.