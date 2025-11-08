Preliminares COAC 2026: Orden de actuación del Concurso del Carnaval de Cádiz en el Gran Teatro Falla

El Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC) 2026 ya ha cumplido con su primer gran hito, el sorteo de los puestos de actuación de las agrupaciones en la fase preliminar de un certamen que arrancará el próximo 11 de enero para desarrollarse en esta primera etapa hasta el martes 27 de enero. Un periodo en el que 124 formaciones de la categoría de adultos, 38 de Infantiles y 18 de juveniles se batirán el cobre en la escena del Gran Teatro Falla de Cádiz. El coro de Ceuta 'Al lío' levantará un telón, que echará en esta primera fase la chirigota isleña 'El marqués de la paguita'.

De esta forma, tras la cita que este 8 de noviembre se ha celebrado en el Palacio de Congresos -un sorteo con hechuras de gala que ha contado con actuaciones y diferentes presencias de la fiesta-, el orden de actuación del Concurso de estas 17 sesiones preliminares ha quedado ya sellado. "Las coplas comienzan el 11 de enero, pero el Concurso comienza hoy", ha cristalizado Enrique Mirando, presentador de esta gala junto a Mirian Peralta, el espíritu y la importancia de la jornada de este sábado.

Una jornada, eso sí, donde tampoco han faltado esas coplas. Así, desde el mismo arranque de la cita, se ha podido escuchar en la voz de Rafa Aranda 'Taleguilla' y con las guitarras de José Aranda y Manuel Ruiz.el pasodoble de medida, el "pasodoble salvaje", que Manuel Sánchez Alba Noly presentó a la comparsa 'Los equilibristas'. Además, Miguel Nández, guitarra en mano, ha recordado el emocionante pasodoble dedicado a la cantera de la chirigota 'La callejera invisible' y, para poner el broche de oro a la gala, el tenor ha regalado uno de los pasodobles de la comparsa de Antonio Martín 'Las verdades del barquero'.

El sorteo

Pero, evidentemente, los momentos centrales de la gala han girado en torno a los sorteos del Concurso en sus categorías de infantil, juvenil y adulto. Una suerte seguida, vitoreada y jaleada por los asistentes que han llenado al completo el auditorio de la antigua fábrica de tabacos. La responsable del cartel del Carnaval 2026, Raquel Jove, ha compartido la responsabilidad de ser la mano inocente junto a Enrique Miranda para determinar el orden las tres primeras funciones de adultos. El chirigotero, recientemente retirado, Selu García Cossío, ha participado en la elección de las cuatro siguientes, para continuar con esa responsabilidad el cómico Manuel Morera, el autor de coros (ausente este año en el certamen) Nandi Migueles, y cerrar el pregonero del Carnaval 2026, Manu Sánchez.

Entre todos estos invitados han confeccionado una fase preliminar que abriría, al menos sobre papel, con una potente sesión inaugural que contará con las chirigotas de Shonikete y Sherif y la comparsa de Miguel Ángel García Argüez Chapa.

También destaca la sesión del viernes 23 de enero con la participación de dos primeros premios del pasado año, es decir, las nuevas propuestas de la chirigota de 'Los Calaíta' y del cuarteto de Miguel Ángel Moreno que lidera Ángel Gago. Además, ese mismo día actuará la comparsa de Nene Cheza, al que se suma Antonio Pedro Serrano Canijo y el regreso de la comparsa de Nono Galán.

Entre otras funciones, a buen seguro los aficionados ya tienen marcadas en su calendario las de los días 19 de enero y 25 de enero, sesiones que, respectivamente, cierran las comparsas de Antonio Martínez Ares y Jesús Bienvenido. O el 14 de enero, con la comparsa de Jonathan Pérez, segundo premio del pasado año.

También habría resaltar los puestos de este año de otras agrupaciones galardonadas en 2025. Así, el primer premio de coros del anterior concurso, el coro de los Estudiantes, actuará el 21 de enero en una función con otros atractivos reclamos como la comparsa de Tomate y Piru y la chirigota del pregonero del pasado año, Antoñito Molina.

Hay que recordar que de las 17 funciones de preliminar de la categoría de adultos, seis serán el marco para ocho agrupaciones y el resto de sesiones abrazarán a siete formaciones. Estas funciones más largas no se celebrarán los fines de semana, sino martes, miércoles y jueves. Los cuartos de Final del COAC serán del 30 de enero al 5 de febrero; las semifinales, del 8 al 11 de febrero y la Gran Final, el día 13.

En los fines de semana, los días 17, 18, 24, 25 y 31 de enero, además del 1 de febrero, se acumularán las semifinales de infantiles. La Gran Final será el 7 de febrero. Por su parte, las semifinales del concurso de juveniles serán los días 28 y 29 de enero, y la Final, el 6 de febrero.

Todas las sesiones de adultos comenzarán a las 20 horas; las de juveniles a las 17 horas y las de infantiles, a las 12 horas.

Orden de actuación de las preliminares del COAC 2025

1º sesión de preliminares domingo 11 de enero

2ª sesión de preliminares lunes 12 de enero

3ª sesión de preliminares martes 13 de enero

4º sesión de preliminares miércoles 14 de enero

5ª sesión de preliminares jueves 15 de enero

6º sesión de preliminares viernes 16 de enero

7º sesión de preliminares sábado 17 de enero

8º sesión de preliminares domingo 18 de enero

9º sesión de preliminares lunes 19 de enero

10º sesión de preliminares martes 20 de enero

Coro Café Puerto América

Chirigota Tu cara me suena

Comparsa Los trapos

Chirigota Piensa mal y acertarás (Los desconfiaos)

Comparsa El vecindario

Chirigota Kay

Comparsa Sociedad limitada

Chirigota La viña de mis ojos

11º sesión de preliminares miércoles 21 de enero

Coro Las mil maravillas

Comparsa Salud, gaditanismo y libertad

Chirigota Los que te dan el último viaje

Comparsa Los locos

Chirigota ¡Qué más quiere que te diga!

Comparsa Digan lo que digan

Chirigota Los muerting planner, una chirigota pa to tus muertos

Comparsa Las mariposas

12º sesión de preliminares jueves 22 de enero

Coro Las gladitanas

Chirigota Los que luchan por su sueño (Los narcolépticos)

Comparsa OBDC Me quedo contigo!

Cuarteto ¡Que vengan!

Comparsa Las jorobadas

Chirigota Las que salen por la noche

Comparsa Los hijos de Cádiz

Chirigota La comunidad autónoma

13º sesión de preliminares viernes 23 de enero

Coro Tu muralla

Comparsa El jovencito Frankenstein

Chirigota Los Amísh del mono, fuimos a por piononos (La decpeción)

Cuarteto ¡Que no vengan!

Comparsa Los pájaros carpinteros

Chirigota Los legales, nosotros sí no???

Comparsa Los señalaos

14º sesión de preliminares sábado 24 de enero

Coro La esencia

Comparsa LXS Invencibles

Chirigota Los que van a coger papas

Cuarteto La pandilla inclusiva

Comparsa Las manos de cádiz

Chirigota Las bodas de plata

Comparsa La última noche

15º sesión de preliminares domingo 25 de enero

Coro ¡Qué pechá de paja!

Comparsa El refugio

Chirigota Los camper del sur

Cuarteto Los tres cuarteteros y un aprendiz porculero

Comparsa Mindundi

Chirigota Los Ken, una chirigota en deconstrucción

Comparsa DSAS3

16º sesión de preliminares lunes 26 de enero

Coro Al garete

Comparsa La carne-vale

Chirigota Los quince en las algas

Comparsa Los invisibles

Comparsa La biblioteca

Chirigota Los que la tienen de mármol

Comparsa La conexión

17º sesión de preliminares martes 27 de enero