Preliminares COAC 2026: Orden de actuación del Concurso del Carnaval de Cádiz en el Gran Teatro Falla
El coro 'Al lío', coro de Ceuta, abre la categoría de adultos del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas que comenzará el próximo 11 de enero con una potente sesión con las chirigotas de Sherif y Shonikete y la comparsa del Chapa
Todas las agrupaciones inscritas en el COAC 2026
El Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC) 2026 ya ha cumplido con su primer gran hito, el sorteo de los puestos de actuación de las agrupaciones en la fase preliminar de un certamen que arrancará el próximo 11 de enero para desarrollarse en esta primera etapa hasta el martes 27 de enero. Un periodo en el que 124 formaciones de la categoría de adultos, 38 de Infantiles y 18 de juveniles se batirán el cobre en la escena del Gran Teatro Falla de Cádiz. El coro de Ceuta 'Al lío' levantará un telón, que echará en esta primera fase la chirigota isleña 'El marqués de la paguita'.
De esta forma, tras la cita que este 8 de noviembre se ha celebrado en el Palacio de Congresos -un sorteo con hechuras de gala que ha contado con actuaciones y diferentes presencias de la fiesta-, el orden de actuación del Concurso de estas 17 sesiones preliminares ha quedado ya sellado. "Las coplas comienzan el 11 de enero, pero el Concurso comienza hoy", ha cristalizado Enrique Mirando, presentador de esta gala junto a Mirian Peralta, el espíritu y la importancia de la jornada de este sábado.
Una jornada, eso sí, donde tampoco han faltado esas coplas. Así, desde el mismo arranque de la cita, se ha podido escuchar en la voz de Rafa Aranda 'Taleguilla' y con las guitarras de José Aranda y Manuel Ruiz.el pasodoble de medida, el "pasodoble salvaje", que Manuel Sánchez Alba Noly presentó a la comparsa 'Los equilibristas'. Además, Miguel Nández, guitarra en mano, ha recordado el emocionante pasodoble dedicado a la cantera de la chirigota 'La callejera invisible' y, para poner el broche de oro a la gala, el tenor ha regalado uno de los pasodobles de la comparsa de Antonio Martín 'Las verdades del barquero'.
El sorteo
Pero, evidentemente, los momentos centrales de la gala han girado en torno a los sorteos del Concurso en sus categorías de infantil, juvenil y adulto. Una suerte seguida, vitoreada y jaleada por los asistentes que han llenado al completo el auditorio de la antigua fábrica de tabacos. La responsable del cartel del Carnaval 2026, Raquel Jove, ha compartido la responsabilidad de ser la mano inocente junto a Enrique Miranda para determinar el orden las tres primeras funciones de adultos. El chirigotero, recientemente retirado, Selu García Cossío, ha participado en la elección de las cuatro siguientes, para continuar con esa responsabilidad el cómico Manuel Morera, el autor de coros (ausente este año en el certamen) Nandi Migueles, y cerrar el pregonero del Carnaval 2026, Manu Sánchez.
Entre todos estos invitados han confeccionado una fase preliminar que abriría, al menos sobre papel, con una potente sesión inaugural que contará con las chirigotas de Shonikete y Sherif y la comparsa de Miguel Ángel García Argüez Chapa.
También destaca la sesión del viernes 23 de enero con la participación de dos primeros premios del pasado año, es decir, las nuevas propuestas de la chirigota de 'Los Calaíta' y del cuarteto de Miguel Ángel Moreno que lidera Ángel Gago. Además, ese mismo día actuará la comparsa de Nene Cheza, al que se suma Antonio Pedro Serrano Canijo y el regreso de la comparsa de Nono Galán.
Entre otras funciones, a buen seguro los aficionados ya tienen marcadas en su calendario las de los días 19 de enero y 25 de enero, sesiones que, respectivamente, cierran las comparsas de Antonio Martínez Ares y Jesús Bienvenido. O el 14 de enero, con la comparsa de Jonathan Pérez, segundo premio del pasado año.
También habría resaltar los puestos de este año de otras agrupaciones galardonadas en 2025. Así, el primer premio de coros del anterior concurso, el coro de los Estudiantes, actuará el 21 de enero en una función con otros atractivos reclamos como la comparsa de Tomate y Piru y la chirigota del pregonero del pasado año, Antoñito Molina.
Hay que recordar que de las 17 funciones de preliminar de la categoría de adultos, seis serán el marco para ocho agrupaciones y el resto de sesiones abrazarán a siete formaciones. Estas funciones más largas no se celebrarán los fines de semana, sino martes, miércoles y jueves. Los cuartos de Final del COAC serán del 30 de enero al 5 de febrero; las semifinales, del 8 al 11 de febrero y la Gran Final, el día 13.
En los fines de semana, los días 17, 18, 24, 25 y 31 de enero, además del 1 de febrero, se acumularán las semifinales de infantiles. La Gran Final será el 7 de febrero. Por su parte, las semifinales del concurso de juveniles serán los días 28 y 29 de enero, y la Final, el 6 de febrero.
Todas las sesiones de adultos comenzarán a las 20 horas; las de juveniles a las 17 horas y las de infantiles, a las 12 horas.
Orden de actuación de las preliminares del COAC 2025
1º sesión de preliminares domingo 11 de enero
- Coro Al lío
- Comparsa La palabra de Cádiz
- Chirigota Los hombres de Paco
- Comparsa El Desguace
- Chirigota Los semicuraos
- Comparsa Los artificiales
- Chirigota Omá, no me esperes pa almorzar
2ª sesión de preliminares lunes 12 de enero
- Coro El sindicato
- Chirigota Los ahumaos
- Comparsa Las lobas
- Cuarteto El despertar de la fuerza. Abre el ojete
- Chirigota Los Camerún de la Isla
- Comparsa La ciudad prohibida
- Chirigota To pa mí
3ª sesión de preliminares martes 13 de enero
- Coro Dame veneno
- Comparsa Los del escondite
- Chirigota Nos hemos venío arriba
- Comparsa Los que escriben en la arena
- Chirigota Seguimos cayendo mal
- Comparsa Con la primera risa
- Chirigota Yo con esto no puedo
- Comparsa La moda de Cádiz
4º sesión de preliminares miércoles 14 de enero
- Coro La ciudad perfecta
- Comparsa Las taradas
- Chirigota Los robins
- Comparsa El manicomio
- Chirigota Cariño... Vaya ambientazo
- Comparsa El desvelo
- Chirigota Una chirigota en teoría
- Comparsa Los fantasmas
5ª sesión de preliminares jueves 15 de enero
- Coro ADN
- Chirigota San taratachín
- Comparsa La hipócrita
- Chirigota Los cadisapiens (La involución)
- Comparsa Los trapos sucios
- Chirigota Los legias con G
- Comparsa Culpable
6º sesión de preliminares viernes 16 de enero
- Coro La Viña del mar
- Comparsa El verdugo
- Chirigota Los antiguos
- Cuarteto Crónica de una muerte más que anunciada
- Chirigota La purga: Los que no pasan
- Comparsa Cadirvana
- Chirigota A quién... le importa!
7º sesión de preliminares sábado 17 de enero
- Coro El reino de los cielos
- Chirigota Los mohigangas
- Comparsa La camorra
- Cuarteto Los latin King (De la calle Paskin)
- Chirigota ¿No son pa matarlos?
- Comparsa La marea
- Chirigota Más cumplío que un luto
8º sesión de preliminares domingo 18 de enero
- Coro La carnicería
- Comparsa Las muñecas
- Chirigota Los niños con nombre
- Coro Los caletarios
- Comparsa Contra viento y marea
- Chirigota Los Compay
- Comparsa La juguetería
9º sesión de preliminares lunes 19 de enero
- Coro La marinera
- Comparsa La última cuerda
- Chirigota Los que se lo llevan calentito
- Comparsa El hombre de hojalata
- Comparsa El patriota
- Chirigota Mírala cara a cara
- Comparsa Los humanos
10º sesión de preliminares martes 20 de enero
- Coro Café Puerto América
- Chirigota Tu cara me suena
- Comparsa Los trapos
- Chirigota Piensa mal y acertarás (Los desconfiaos)
- Comparsa El vecindario
- Chirigota Kay
- Comparsa Sociedad limitada
- Chirigota La viña de mis ojos
11º sesión de preliminares miércoles 21 de enero
- Coro Las mil maravillas
- Comparsa Salud, gaditanismo y libertad
- Chirigota Los que te dan el último viaje
- Comparsa Los locos
- Chirigota ¡Qué más quiere que te diga!
- Comparsa Digan lo que digan
- Chirigota Los muerting planner, una chirigota pa to tus muertos
- Comparsa Las mariposas
12º sesión de preliminares jueves 22 de enero
- Coro Las gladitanas
- Chirigota Los que luchan por su sueño (Los narcolépticos)
- Comparsa OBDC Me quedo contigo!
- Cuarteto ¡Que vengan!
- Comparsa Las jorobadas
- Chirigota Las que salen por la noche
- Comparsa Los hijos de Cádiz
- Chirigota La comunidad autónoma
13º sesión de preliminares viernes 23 de enero
- Coro Tu muralla
- Comparsa El jovencito Frankenstein
- Chirigota Los Amísh del mono, fuimos a por piononos (La decpeción)
- Cuarteto ¡Que no vengan!
- Comparsa Los pájaros carpinteros
- Chirigota Los legales, nosotros sí no???
- Comparsa Los señalaos
14º sesión de preliminares sábado 24 de enero
- Coro La esencia
- Comparsa LXS Invencibles
- Chirigota Los que van a coger papas
- Cuarteto La pandilla inclusiva
- Comparsa Las manos de cádiz
- Chirigota Las bodas de plata
- Comparsa La última noche
15º sesión de preliminares domingo 25 de enero
- Coro ¡Qué pechá de paja!
- Comparsa El refugio
- Chirigota Los camper del sur
- Cuarteto Los tres cuarteteros y un aprendiz porculero
- Comparsa Mindundi
- Chirigota Los Ken, una chirigota en deconstrucción
- Comparsa DSAS3
16º sesión de preliminares lunes 26 de enero
- Coro Al garete
- Comparsa La carne-vale
- Chirigota Los quince en las algas
- Comparsa Los invisibles
- Comparsa La biblioteca
- Chirigota Los que la tienen de mármol
- Comparsa La conexión
17º sesión de preliminares martes 27 de enero
- Coro Los mentirosos
- Comparsa La condená
- Chirigota Ssshhhhh!!!
- Comparsa La gracia divina
- Chirigota Los de la tribu De al lado
- Comparsa Las pasajeras
- Chirigota El marqués de la paguita
