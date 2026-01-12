Chirigota 'Omá, no me esperes pa almorzar'

EL TIPO. Secuestrados en un zulo. LAS COPLAS. Amarrados a una silla y con muy malas pintas, por lo que su madre no les puede esperar para almorzar. La chirigota del Centro Ibarburu se estrena en el Concurso del Falla con un repertorio que va de más a menos, sobre todo por el poco provecho que le saca a la idea en el popurrí, por lo que acaba cayendo en ciertos chistes facilones y recurrentes, sobre todo cuando empieza a caer en el metacarnaval. Y eso que algunos golpes de la presentación no mostraban malas maneras, como cuando dicen que parece que les ha vestido el mismo que a Manuel Carrasco o que tienen la cara como la Macarena. Pero a partir de ahí, el repertorio se acaba diluyendo poco a poco. Lo intentan en los pasodobles con una música con ciertos resortes en la búsqueda del pellizco que al final hacen que el grupo cante muy forzado. Primera letra de presentación para mostrar la música y jugar con términos relacionados con el tipo para acabar con la reconocible intención de decirnos “te quiero” por febrero con su chirigota. Más intención que acierto en la segunda copla a la crisis de los cribados del cáncer de mama a partir de los pechos. Con un remate forzadísimo, le piden a Moreno Bonilla que se marche porque no hay “nada más sagrado que los pechos de mi madre”. Muy flojos los dos cuplés. Se pasan de frenada en el primero a los cambios en las comparsas, por lo que los camellos se lían para llevar la coca a los locales –sin anestesia–. El segundo cuplé es para los seguidores de La Casa de los Gemelos al hacer un cameo innecesario la Falete como novia del secuestrador. Los chistes del popurrí van pinchando uno tras otro, salvándose el juego de la silla.

Regular

El Centro Cultural Carnavalesco Ibarburu ya lleva una década haciendo una enorme labor por la cantera del Carnaval de Dos Hermanas. Desde que en 2016 participara por primera vez en el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla de Cádiz con la chirigota infantil 'Esta chirigota tiene salero', ha promocionado la fiesta entre multitud de jóvenes de esta localidad sevillana. En 2026, volverá a contar con una chirigota adulta bajo el título de 'Omá, no me esperes pa almorzar'.

El anterior precedente de Ibarburu en adultos fue en el año 2023, cuando dio el salto con su primer grupo con la chirigota 'El que la sigue la consigue', quedándose en la fase preliminar.

Aun así, el grupo que representará en adultos al Centro Ibarburu no tiene nada que ver con el de 2023. En esta ocasión, la autoría de la letra recaerá en Daniel Estepa, en la que será su primera participación oficial como autor en el COAC. Por su parte, la música correrá a cargo del gaditano David Corrales Sise, que en este 2026 también participará con la chirigota 'Los niños con nombre'. Sise ya ha colaborado anteriormente con Ibarburu haciendo la música de las chirigotas juveniles 'Chirigoteros desde la cuna' (2024) y 'Amigos de Guiness' (2025). A su lado estará Juan Manuel García Claro, quien también ha aportado a los repertorios de las chirigota infantiles 'La banda del columpio' (2023) y 'Los gallitos (de Arganda de Villatuerta)' (2024).

En este 2026, Ibarburu también presentará la chirigota infantil 'Ojú, qué pereza' y la chirigota juvenil 'Los vengadoritos'.