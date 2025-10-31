Chirigota 'Los niños con nombre'

La chirigota del Sise y José Manuel Soto consiguió en su primera participación como grupo independiente en el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla de Cádiz el logro de superar el primer corte en su estreno con '5 minutitos más...'. Ante esto, en este 2026 se presenta el reto mayúsculo de confirmarse en esta fase y comenzar a hacerse un hueco en la modalidad con 'Los niños con nombre'.

El título es una clara referencia y parodia de la comparsa 'Los niños sin nombre' (2019), la primera agrupación de la conocida como la Comparsa de la Cantera, con autoría de Antonio Pérez el Piru y Sergio Guillén el Tomate.

La chirigota del Sise y José Manuel Soto nace como una escisión de 'Sácamela de la boca' (2024), grupo que se dividió en dos la pasada edición, naciendo también de ella la chirigota 'Comparsa Los calaíta (fuimos a por tabaco), una chirigota de toda la vida...', primer premio de esta modalidad con autoría de Alejandro Pérez el Peluca.

Respecto a sus autores, esta será la segunda chirigota de José Manuel Soto como letrista. Por su parte, David Corrales Sise sí tiene algo más de recorrido con la comparsa juvenil 'Los abandonaos' (2019), la chirigota juvenil 'Chirigoteros desde la cuna' (2024), la chirigota 'Sácamela de la boca' (2024), la chirigota '5 minutitos más' (2025) y la chirigota juvenil 'Amigos de Guiness' (2025). En este 2026, también hará la música de la chirigota 'Omá, no me esperes pa almorzar' y el cuarteto '¡Que vengan!'.

En 2025

En la pasada edición del Concurso del Gran Teatro Falla, la chirigota '5 minutitos más...' llegó a cuartos de final, quedando en 20ª posición con 190,26 puntos.

Chirigota, 5 minutitos más - Preliminares