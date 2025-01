Chirigota '5 minutitos más...'

Cádiz/El tipo. Muertos en la morgue. Las coplas. La chirigota del Sise se estrena en solitario con un tipo llamativo y que le sirve para tirar algo del repertorio con algunas pamplinas sueltas en el popurrí, pieza que acaba elevando el nivel de una actuación que hasta ese momento no tenía tantas luces. Lo que funciona en la última pieza no lo hace tanto en la presentación, en la que estos muertos se despiertan en la morgue más despistados que el Lulu en el Decathlon No arrancan en los pasodobles con una música bien intencionada, pero con varios parones y aceleraciones que la afean. Tampoco lucen las dos letras. En la primera, cumplen simplemente con el rigor de cantar la letra de presentación dedicada a la propia creación de una música con un pellizco para que “levante a un muerto”. Más mensaje que desarrollo en la segunda copla dedicada a la depresión y la salud mental, denunciando que “el dinero que roban los políticos” –un clásico básico– no se destina a este asunto. Cuplés de dos en dos sin mucho efecto. Primero lanzan una tanda light a Errejón y las terrazas de las azoteas en los hoteles. Más dura la segunda a las drogas y lo que les suda si no nos gusta los cuplés. El popurrí sí deja algunas pamplinas interesantes como “tengo un tanatopractor amarillo”. Están de muerte.

regular

Previa

La chirigota 'Sácamela de la boca' fue una de las que más llamó la atención en el pasado Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla de Cádiz por un estilo y un tipo desvergonzados con el que jugaron con los límites del humor. Para este 2025, el grupo se ha dividido en dos. Uno de sus autores, David Corrales Sise, se hará cargo del repertorio de '5 minutitos más...'.

Sise va a contar con varios de los componentes que le acompañaron en su primera experiencia en la categoría de adultos. Así, tendrá la colaboración en las letras de José Manuel Soto, mientras que la dirección correrá a cargo de Pablo Parra.

Hasta la fecha, David Corrales solo ha realizado el repertorio de la comparsa juvenil 'Los abandonaos' (2019), la chirigota juvenil 'Chirigoteros desde la cuna' y la ya citada 'Sácamela de la boca'. Por su parte, José Manuel Soto se estrena en este 2025.

Tras la división en dos de este grupo, queda por ver el recorrido que andará Sise en el próximo COAC, si optará por un humor al límite y sin filtros o si se moverá por otros caminos con su nueva chirigota.