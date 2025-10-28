Chirigota 'To pa mí'

La chirigota sevillana de Carlos Nevado y Sergio Gallardo Cuartokilo sufrirá en el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla de Cádiz de 2026 la importante baja del actor Selu Nieto por motivos profesionales, aunque seguirá colaborando con su grupo. Su lugar lo ocupará un viejo conocido, como es José Antonio Gobea, que hará parte de la letra de 'To pa mí'.

En su configuración actual, esta será la tercera participación de este grupo, que tiene como mayor hito el pase a cuartos de final en su primera participación en 2023 con 'Todo sobre su Marvel'. Posteriormente, se ha quedado muy cerca de repetir en la segunda fase tanto con 'El malo más malote de las pelis de Harry Potter' (2024) como con 'Los enganchaos' (2025).

Tanto José Antonio Gobea como Carlos Nevado fueron parte importante de la chirigota de Los Niños, de la que nace este grupo. Así, esta agrupación consiguió el pase a cuartos de final en dos ocasiones: en 2015 con 'Paco, baja aunque sea a la sabana' y en 2016 con 'Dando la talla'.

La música seguirá siendo de Sergio Gallardo Cuartokilo, uno de los puntales de la chirigota de José Antonio Vera Luque desde que se incorporara a este grupo en el año 2009 con 'Los mákina'. La de 2026 será la tercera edición consecutiva en la que esta chirigota no estará en las tablas del Falla.

En 2025

En la pasada edición del Concurso del Gran Teatro Falla, la chirigota 'Los enganchaos no superó la primera fase, quedando en 26ª posición con 180,67 puntos.

Chirigota, Los enganchaos - Preliminares