Comparsa 'Las manos de Cádiz' en el COAC 2026

EL TIPO. Artesanos del Carnaval. LAS COPLAS. Un taller en el que cada año nacen las ideas que luego se ven en el escenario del Falla. Bocetos que cobran vida y que sirven de base a las coplas, que es lo verdaderamente importante. La comparsa portuense de Raúl Villanueva y Javier Noriega intenta tirar de metacarnaval para afrontar un repertorio con una idea que se acaba diluyendo en su popurrí por perder presencia en muchos pasajes, con cuartetas que no mantienen un hilo conductor que le dé forma a esta pieza. A esto hay que sumar un grupo al que se le ven las costuras cuando intenta ser potente, lo que se ve especialmente en su presentación. En ella, la intención de la idea está mucho más presente al mostrar el proceso de creación con la reunión con el autor y el boceto, dando de esta forma voz a quien “no tiene el don de la palabra” para subirse a las tablas delFalla. La incorporación de Javi Cuevas se nota en la música del pasodoble, con un desarrollo natural en su estructura y sin excesivas complicaciones. Dos letras irregulares por los distintos enfoques. Le cae en la primera un acertado homenaje al Cuarteto Inclusivo. Lo hacen contando la historia de un niño que le dice a su padre que quiere cantar en elFalla. Un hijo que no se cansó de perseguir su sueño y que ahora es “el ejemplo de la inclusión y el respeto”. No convence tanto el estilo directo de la segunda copla a los cribados del cáncer de mama. Lo hacen a partir de una mujer que le enseña a Moreno Bonilla la cicatriz de una mastectomía, comparándola con su pecho sano para que “mire al cáncer frente a frente”. Muy previsibles los dos cuplés al simulacro de tsunami, que esperan que llegue en agosto para llevarse a los madrileños y en diciembre para llevarse a los jerezanos por las zambombas.

La comparsa de Raúl Villanueva y Javi Noriega intentará en el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla de Cádiz de 2026 acercarse a la fase de cuartos de final con 'Las manos de Cádiz'. Para ello, contará con la colaboración del sevillano Javi Cuevas, que será el autor de la música del pasodoble.

Este grupo ya lleva tres años trabajando unido desde que se formara en 2024 con 'Los ofendiditos', quedándose en la fase preliminar. En la pasada edición, corrió la misma suerte con 'Aquí me quito las penas'.

Tanto Raúl Villanueva como Javier Noriega tienen una larga trayectoria en comparsas portuenses. Así, Villanueva se estrenó como autor en 2004 con la comparsa 'Los reyes del mundo'. Tras ella, llegaron otras como 'Vendeores de plata' (2005), '¡Qué noche la de aquel día!' (2006), 'Jamaica' (2007), 'El ejército de Cai' (2010) o 'La carnavalera' (2011). Solo ha conseguido el pase a cuartos de final en una ocasión con 'Loquito por verte', en 2014. Sus siguientes intentos con 'Marca España' (2015), 'El barco del arroz' (2016) o 'Este gitano está majara' (2018), entre otras, no corrieron la misma suerte.

Por su parte, Javi Noriega ha tenido varias etapas como músico de comparsas portuenses. Así, la primera la realiza junto a Juan Luis Rincón Ares con las comparsas 'Abogados del diablo' (1998), 'Tres de mayo' (semifinalista en 1999), 'La tabla redonda' (2000) y 'Los maquis' (2002). Tras ella, también ha realizado la música de otras comparsas como '¡Pa Majara, yo!' (2015), 'Los envidiaos' (2016), 'Soy yo' (2019) y 'Enlorquecidos' (2020).

Por su parte, Javi Cuevas regresa al Concurso del Falla tras varios años de ausencia, motivada en cierto modo porque no terminó de recuperarse de la polémica generada en 2015 por la comparsa 'Los que barren pa casita', una agrupación que terminó eclipsando su trayectoria anterior con comparsas como 'Los majaretas' (2005) o 'Los carnavalito' (2006), que estuvieron en semifinales. Su última participación fue con 'En pie de guerra', en 2019.

En la pasada edición del Concurso del Gran Teatro Falla, la comparsa 'Aquí me quito las penas' no superó la primera fase, quedando en 32ª posición con 167,94 puntos.

