Comparsa 'Aquí me quito las penas' en su pase de preliminares del COAC 2025

Cádiz/el tipo. Pescadores en su barca. las coplas. La pesca, una gran afición para quitarse las penas echando unos lances en el mar. A pesar del cambio de registro, la comparsa de Javi Noriega y Raúl Villanueva no consigue pescar al público con un repertorio al que se le van sucediendo los términos marineros sin un rumbo certero, sobre todo en el popurrí, y una interpretación falta de conjunción y con varios excesos. Ni el corte alegre de las coplas consigue enganchar. En la presentación, muestran su rincón bonito para quitarse las penas, que no es otro que montarse en su barquilla en un mar que es “un fiel confidente” y un “amigo de verdad” que sirve de “bálsamo y de consuelo”. Con una música que quizás es lo más salvable del pase, recaen en los términos marineros para montar un primer pasodoble dedicado a sus madres, esas que ponen el nombre a sus barcas. Palabras que al final sirven para decir que, una vez que “el tiempo te venció”, ellos le ofrezcan sus manos para ser “los remos de tu corazón”. Mucho más dura, aunque con poco recorrido, la imagen de la segunda copla a un padre que va a visitar a su hijo en la cárcel para mostrarle su dolor porque “el niño de mis ojos se ha convertido en un maltratador”. Sus anzuelos no pican en los dos cuplés. Los remedios carnavaleros para tener una buena voz aparecen en la primera letra para decir que la voz de Eduardo Bablé se parece a la de Mirian Peralta. Insulso el segundo al elfo travieso por estar en todos lados, por lo que al recoger aparecen dos en la corchuela. ¡Buena mano!

mala

La previa

La comparsa de Raúl Villanueva y Javi Noriega volverá a estar presente en el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla de Cádiz de 2025 para resarcirse de las regulares sensaciones que dejó en la pasada edición con 'Los ofendiditos', un tipo que no llegó a cuajar por su concepto. Para ello, dará un cambio radical de idea con 'Aquí me quito las penas'.

La principal novedad en esta agrupación estará en la dirección, que la asume Ramón Jesús Herrera Vaca, mano derecha de Raúl Villanueva durante muchos años.

Ambos autores tienen una amplia trayectoria en el Carnaval portuense. Así, Raúl Villanueva comienza a dar sus primeros pasos en la fiesta en 2003 como uno de los internautas que colaboró con la 'Chirigota virtual' aportando letras. A partir de ahí, su primer proyecto propio fue la comparsa 'Los reyes del mundo', en 2004. Su trayectoria carnavalera siguió con otras agrupaciones como 'Vendeores de plata' (2005), '¡Qué noche la de aquel día!' (2006), 'Jamaica' (2007), 'El ejército de Cai' (2010) o 'La carnavalera' (2011). Su principal hito lo consiguió en 2014, cuando entró por primera y única vez en los cuartos de final con 'Loquito por verte'. Otras comparsas como 'Marca España' (2015), 'El barco del arroz' (2016) o 'Este gitano está majara' (2018) se quedaron cerca de repetir en la segunda fase.

Javi Noriega ha sido tanto autor como componente de diferentes comparsas portuenses. Su primera etapa la realiza como músico de las comparsas de Juan Luis Rincón 'Abogados del diablo' (1998), 'Tres de mayo' (semifinalista en 1999) y 'La tabla redonda' (2000) y 'Los maquis' (2002). Ya más recientemente, hace la música de las comparsas ''¡Pa Majara, yo!' (2015), 'Los envidiaos' (2016), 'Soy yo' (2019) y 'Enlorquecidos' (2020).