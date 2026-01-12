Cádiz mantiene cerrada un centenar de plazas de aparcamiento, a pesar de la necesidad de estacionamiento en la ciudad

El problema del aparcamiento en Cádiz se ha ido agravando en la última década, a medida que la ciudad ha ganado en turistas, ha mantenido su fortaleza como capital administrativa (con lo que ello supone de la llegada de residentes en otras localidades) y ha afianzado su comercio local como referente ante la decadencia de otras ciudades del entorno.

Es más, cada día vienen a la ciudad decenas de miles de personas. Hace dos décadas esta cifra era de una media de 80.000, aunque hasta hoy este dato no se ha actualizado.

Parte de este grupo, y los propios residentes en la capital, se mueven en sus coches particulares y, cuando acuden al casco antiguo, buscan un lugar donde estacionarlo.

La peatonalización de una parte del viario de extramuros y la conversión de las últimas plazas de aparcamiento en superficie en zonas verdes, destinadas a los residentes, ha rebajado las expectativas de encontrar donde dejar el coche. Un problema que se agrava en determinadas fechas del año, cuando los aparcamientos subterráneos y los de superficie habilitados en el muelle y junto a la estación férrea, ponen el cartel de lleno.

El Ayuntamiento anunció el pasado verano, tras los problemas de aparcamiento tras el caos en la circulación coincidiendo con los eventos festivos organizados en estos meses, que iba a realizar un estudio en profundidad sobre el modelo de estacionamiento en superficie.

Pendiente de que se elabore este documento, desde hace unos días, en plenas fiestas de Navidad con la atracción de visitantes gracias a la iluminación extraordinaria, la ciudad dispone de algo más de un centenar de plazas de aparcamiento que se encuentran sin uso alguno por la imposibilidad de acceder a ellas.

Todas se concentran en el antiguo aparcamiento de la estación del tren, que se cerró el pasado diciembre cuando se abrieron las nuevas instalaciones junto a la avenida de Astilleros.

Sin embargo, a pesar de la necesidad de plazas que tiene la ciudad, el antiguo recinto no se ha mantenido abierto, ni incluso pagando, lo que ha supuesto una importante merma de estacionamientos en plenas fiestas navideñas. Un inmenso espacio vacío que contrasta con el resto del recinto (gestionado por el Ayuntamiento), completo de coches.

Tras la apertura del nuevo parking, Adif tiene que empezar ahora la obra de remodelación del hasta ahora acceso a la terminal. Aquí se habilitará una vía con dos carriles, paso peatonal y 77 nuevos estacionamientos. Estas obras, cuyo inicio no debería de dilatarse, afectará a todo el suelo más cercano al complejo ferroviario, pero no impedirá el paso al aparcamiento hoy sin uso circulando para ello junto a la muralla de la Cuesta de las Calesas, y permitiendo así recuperar los estacionamientos.