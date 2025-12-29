Malas noticias para los abonados del nuevo aparcamiento de la estación de tren en Cádiz: Saba dará de baja todos los títulos

Enero de 2026 llega con muy malas noticias para todos los abonados de la estación de Adif en Cádiz. En una ciudad con grandes problemas de aparcamiento, varias decenas de conductores que estaban abonados para poder dejar su vehículo en el aparcamiento de Renfe están recibiendo una comunicación desde Saba, entidad que gestiona el parking, informando de que darán de baja a todos los abonados con fecha 31 de enero de 2026. En la carta certificada que están recibiendo algunos usuarios (a otros los están contactando vía telefónica), Saba explica que "debido a obras de adecuación en el aparcamiento de la estación de Cádiz, Saba pasará a gestionar un aparcamiento con menor disponibilidad de plazas. Esta circunstancia nos obliga a dar de baja a todos los abonados del aparcamiento con fecha 31/01/2026".

Carta que están recibiendo abonados del parking de Renfe en Cádiz.

"Lamentamos profundamente las molestias que esta situación pueda ocasionarle, y agradecemos la confianza que ha depositado en Saba. Quedamos a su disposición para cualquier aclaración adicional", finaliza la comunicación.

No es la primera vez que Saba reduce el número de abonados del parking de Renfe en Cádiz. En mayo de 2020, los usuarios diarios del parking se llevaron un susto cuando la empresa les comunicó que varias decenas perderían su abono debido a que aquel año, el número de plazas disponibles también disminuyó a consecuencia de la creación de una zona naranja para residentes en la ciudad. Entonces, Saba optó por eliminar los abonos más recientes, dejando en uso los que tenían mayor números de años en antigüedad.

Un nuevo aparcamiento estrenado a finales de 2025

Poco uso podrán dar los abonados del parking de Renfe a las nuevas instalaciones que recientemente se han abierto en la zona norte de la terminal ferroviaria, un aparcamiento en superficie con 183 plazas y que ha supuesto una inversión total de 3,5 millones de euros.

Desde el 24 de diciembre, el acceso está permitido aunque sólo para abonados y personal de Renfe. El nuevo equipamiento supone un paso más en la reordenación del entorno de la estación de Cádiz, que incluye además la posibilidad de apertura del vestíbulo de la estación, que está terminado desde hace 20 años.

La entrada en servicio de esta nueva área de aparcamiento permite continuar con las obras en la zona sur (fachada principal de la estación), donde se procederá a la reordenación de otras 74 plazas más otras tres para personas con movilidad reducida.