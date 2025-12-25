Las imágenes del nuevo aparcamiento de Adif en la estación de tren de Cádiz

Desde este 24 de diciembre ha entrado en funcionamiento el nuevo aparcamiento en superficie que gestiona Adif en la estación de tren de Cádiz. Su apertura supone un pequeño paso en la reordenación de todo el entorno de la plaza de Sevilla, ya que el estacionamiento completa de esta forma su cambio de ubicación. Con una inversión de 3,5 millones de euros, cuenta con 183 plazas. Además, también supone el traslado de la parada de taxis y la apertura del vestíbulo de la estación.

De momento, el nuevo aparcamiento solo estará disponible para abonados y para los trabajadores de Renfe.