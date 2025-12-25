Adif pone en servicio el nuevo aparcamiento junto a la estación de Cádiz y abre al fin el vestíbulo

Adif ha anunciado de manera oficial la apertura del nuevo aparcamiento en superficie en la zona norte de la terminal ferroviaria de Cádiz, que está dotado de 183 plazas, seis de ellas para personas de movilidad reducida. Con esta iniciativa Adif dice que avanza en la reordenación del entorno de la estación de Cádiz y la mejora del servicio. La inversión global supera los 3,5 millones de euros.

La medida incluye la apertura al fin del vestíbulo de la estación, que está terminado desde hace 20 años, y modifica también la actual parada de taxis, que se traslada ahora al lado opuesto de la estación.

Esta actuación, que supone una primera fase de las obras para habilitar un nuevo estacionamiento junto a la Avenida de Astilleros, ha supuesto la remodelación del solar del aparcamiento norte y sus accesos, con una superficie construida de 6.866 metros cuadrados y un nuevo diseño funcional que incluye marquesinas y acceso controlado.

Su entrada en servicio supone además la apertura de un nuevo acceso a la estación por su zona norte, a través del nuevo vestíbulo que abre sus instalaciones al público de manera provisional, mientras continúan sus obras de acondicionamiento.

Para llegar al nuevo aparcamiento, los vehículos accederán por la calle Ciudad de Vigo, a través de una nueva entrada al norte del edificio de la Aduana.

La entrada en servicio de esta nueva área de aparcamiento permite continuar con las obras en la zona sur (fachada principal de la estación), donde se procederá a la reordenación de otras 74 plazas más otras tres para personas con movilidad reducida.

Interior del vestíbulo de la estación, terminado desde hace ya 20 años y que ahora se abre al fin al público. / D.C.

Por otra parte, se acometerá la remodelación del vial de acceso sur, con una superficie construida de 11.228 metros cuadrados, vinculado en toda su longitud tanto al sistema ferroviario, a través de la continuidad de las estaciones antigua y nueva, como al futuro parque de la muralla. Éste se ordena mediante un vial rodado de dos carriles y una fila de aparcamientos en cada uno de ellos.

Completan las actuaciones en marcha la dotación de un nuevo espacio público peatonal frente a la fachada principal del edificio histórico de la estación, de 754 metros cuadrados de superficie y que actualmente está sin uso.

La construcción de este nuevo aparcamiento se enmarca en la estrategia de Adif de fomentar la intermodalidad entre los distintos modos de transporte, así como facilitar el conocido como 'transporte de última milla’.

Novedades en la estación de Cádiz

La entrada en servicio del aparcamiento norte supone a su vez una serie de situaciones provisionales a tener en cuenta para el acceso a la estación. Una de ellas es que se anula el aparcamiento del vial sur, el que estaba actualmente en uso, y pasa a ser sustituido por el aparcamiento norte, que se abre en tanto se van completando los últimos detalles a lo largo de las siguientes semanas.

Por su parte, los taxis accederán a la estación por este nuevo aparcamiento norte. Una vez que finalicen las obras volverán a acceder por el vial sur.

La estación pasa a contar con dos accesos para peatones: el norte, a través del nuevo vestíbulo que se abre de forma parcial y provisional hasta la finalización de las obras del aparcamiento, y el acceso sur, que de momento se mantiene sin cambios. En este acceso sur se actuará de forma puntual en las próximas semanas para instalar una nueva marquesina sobre la entrada.

La parada de taxis cambia de ubicación y se traslada ahora al lado opuesto de la estación, en la zona norte. / D.C.

Por su parte, las máquinas autoventa de Renfe y resto de servicios se mantienen por el momento en su posición actual.

Estas actuaciones contribuyen a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), como es el número 11 que, entre sus metas, persigue proporcionar acceso a sistemas de transporte, seguros y sostenibles, y fomentar ciudades inclusivas, seguras, sostenibles y resilientes.

La ejecución del proyecto constructivo de un aparcamiento en superficie junto a la estación ferroviaria de Cádiz cuenta con financiación europea a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, los conocidos como fondos Next Generation.