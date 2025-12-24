Choque entre el Ayuntamiento de Cádiz y Adif por la apertura del nuevo aparcamiento de la estación del tren

El nuevo aparcamiento de la estación ferroviaria de Cádiz, ubicado en la entrada a la avenida de Astilleros, se ha topado con las peticiones administrativas del Ayuntamiento para permitir su apertura.

La falta de una serie de documentos por parte de Adif, según el Ayuntamiento, ha ido retrasado día tras día la entrada en funcionamiento del parking, que inicialmente iba a estar en uso el pasado lunes 22. Al cierre de esta información la empresa SABA, que se encarga de su gestión, anunciaba que se iba a abrir este miércoles 24, aunque sin una seguridad clara de poder cumplir este compromiso.

Adif iba a abrir ya el estacionamiento, con algo más de 180 plazas, una vez terminadas las obras de urbanización del recinto, aunque ayer aún se estaba trabajando en la caseta de control del mismo. Sin embargo, el Ayuntamiento reclamó a la empresa pública la entrega de la certificación de final de las obras y una declaración de responsabilidad para poner iniciar la nueva actividad, “algo que se pide en todo tipo de obra”, se destaca desde el Ayuntamiento.

Fuentes de Adif reconocieron su sorpresa ante estas exigencias que, indican, no se producen en obras realizadas en otras ciudades.

Lo cierto es que no es el primer choque entre ambas administraciones, por cuanto el Ayuntamiento siempre ha exigido todos los papeles necesarios ante la ejecución de obras de Adif dentro del denominado Plan Plaza de Sevilla. Desde el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias se destaca, por su parte, que en alguno de los proyectos pendientes en esta zona “se ha llegado a pedir un mismo informe hasta en tres ocasiones, cuando ya lo tenían desde el principio”.

Más allá de estas diferencias, ayer el aparcamiento que hasta ahora da servicio a la estación del tren ya no dejaba acceder al mismo a vehículos no abonados. Por la noche eran visible los huecos vacíos, en una ciudad con tantas necesidades de plazas de estacionamiento.

En todo caso, cuando se abra el nuevo equipamiento, el ya viejo parking se verá obligado a cerrar.

Hay que tener en cuenta que Adif aún tiene que ejecutar la segunda fase de reordenación de su suelo. La que queda se centra en un pasillo que va en paralelo a la antigua terminal hasta llegar al acceso a la estación férrea. Aquí se urbanizará la zona con dos carriles de circulación, aparcamientos para algo más de 70 plazas, además de una calzada amplia para peatones. De esta forma se actuará durante varios meses (aún no hay fecha de inicio de los trabajos) en todo el espacio de entrada al actual aparcamiento.

Otra cuestión sería que se pudiese entrar al terreno gestionado por el Ayuntamiento y abrir el estacionamiento como zonas naranja y azul, incrementando con ello las plazas de un aparcamiento disuasorio estratégicamente situado en la entrada al casco antiguo.