El Ayuntamiento de Cádiz y Barceló se reúnen para salvar el hotel de la estación del tren

Interior del vestíbulo de la estación que se convertirá en la zona comercial del nuevo hotel.

El Ayuntamiento de Cádiz y la empresa Barceló tienen previsto mantener una reunión para desbloquear de una vez por todas el proyecto del hotel que esta cadena tiene previsto construir sobre el vestíbulo de la estación férrea de la capital.

Adif, la empresa pública que gestiona la terminal gaditana, adjudicó en 2016 el proyecto del nuevo hotel a esta cadena. Aunque ha pasado casi una década desde esta fecha, una sucesión de problemas administrativos ha ido dilatando el inicio de las obras, que siguen pendientes.

La cadena anunció, tras solventar buena parte de estos problemas, que las obras se iban a iniciar en 2024, con una inversión de 35 millones de euros para 180 habitación. Barceló indicó también que el hotel tendría 5 estrellas de categoría, siendo por ello el segundo en la ciudad tras el que se construye en la Alameda.

Este plan de obras no se ha podido cumplir, y no porque Barceló no haya querido. A punto de entrar en 2026, diez años después de la adjudicación del proyecto, todavía se está discutiendo el estudio de detalle que permitirá ejecutar el proyecto.

El último problema ha sido la necesidad de definir la edificabilidad de este proyecto. El Ayuntamiento fijó en seis plantas la altura final del hotel (a construir encima del edificio del vestíbulo de la estación del tren), frente a las siete que planteaba la cadena hotelera.

Suelo extra para el nuevo hotel

Así se optó por incluir en esta superficie mil metros cuadrados más de suelo comercial, aprovechando los espacios que en su día Adif habilitó en el vestíbulo para la apertura de tiendas e incluso salas de cine. Ahora queda que desde el Ayuntamiento se dé viabilidad a este nuevo estudio de detalle y que se eliminen todas las discrepancias que hay con los técnicos municipales en cuando a la superficie de construcción.

En todo caso, hay un interés por las dos partes, tres si unimos a Adif, por cerrar de una vez por todas este proyecto y que el hotel se pueda construir.

Por parte municipal, porque es una de las actuaciones incluidas en el Plan Plaza de Sevilla que sigue en el aire, siendo ésta una operación urbanística de gran calado; por parte de Barceló, porque el nuevo hotel está desde hace cerca de una década en su plan de expansión, trastocándolo si no sale adelante; y por parte de Adif le supondría un grave problema pues el plan hotelero volvería de nuevo a sus manos.

Si se cumplen todas las previsiones, si Barceló finalmente puede construir su hotel, Cádiz contará a medio plazo con tres hoteles de 5 estrellas, pues a éste y al que ya se construye en la Alameda está pendiente de iniciar sus obras el previsto en suelo portuario, aunque en este caso tendrá una categoría de 5 estrellas Gran Lujo. También está en marcha el hotel en la tribuna del estadio.