El drama del aparcamiento en Cádiz: "La decisión de Saba perjudica a muchos gaditanos, nos dejan tirados"

La decisión de Saba de eliminar de manera unilateral los títulos de abonos de los usuarios que diariamente emplean el espacio del nuevo aparcamiento de Renfe para aparcar sigue generando reacciones, especialmente de aquellos gaditanos que ven con miedo cómo la decisión puede afectar negativamente a sus rutinas de traslado a la capital para su desempeño laboral. "Nos dejan tirados" y "no sé ahora cómo voy a llegar a Cádiz a trabajar a mi hora" son sólo algunas de las quejas que más se escuchan de aquellos que pierden la opción de poder aparcar en el centro a partir del próximo 31 de enero.

El eterno problema del aparcamiento en Cádiz

La falta de aparcamiento en Cádiz es uno de los grandes problemas de tráfico que afecta a la capital a día de hoy. La ausencia de espacio físico unido a las reducciones del número de las plazas existentes complican la situación sobremanera no sólo a los gaditanos que tienen, y necesitan, un vehículo, sino también a los centenares de personas que se desplazan a diario hasta la ciudad por motivos laborales procedentes de un área metropolitana tan grande como es la Bahía de Cádiz y que con los años ha tenido el papel de ofrecer residencia a la población que la capital no era capaz de asumir.

Sin adentrarnos demasiado en el centro de Cádiz, el aparcamiento de Renfe es, junto con el Muelle Pesquero, el que ofrece la posibilidad de abonos mensuales a precios razonables, entre 55-60 euros, unido a un número de plazas alto. El otro parking de la Cuesta de las Calesas es pequeño en dimensiones y el del Paseo de Canalejas casi triplica el precio del abono mensual de los dos primeros.

Saba, que es la empresa que gestiona el de Renfe, está comunicando a sus abonados que a partir del próximo 31 de enero dará de baja todos los títulos sin ofrecer ningún otra solución para los abonados. La decisión perjudica a los varios centenares de conductores que usan sus instalaciones a diario y que no comprenden una medida que "nos deja tirados sin que nadie nos dé una solución". La situación se complica además para aquellos trabajadores que no pueden usar transporte público, deficitario en determinadas horas del día, entre la capital y el resto de la Bahía.

Esta justa es la situación de Lorena, una joven que vive en El Puerto y que entra todos los días a trabajar en el centro de Cádiz antes de las 7:00 horas. "He estado mirando horarios de trenes, autobuses, catamarán... Ninguno me deja en Cádiz con tiempo suficiente como para poder estar en mi puesto de trabajo a las 7:00 de la mañana. Además, tengo que venir también algunos fines de semana, sábados y domingos, e incluso festivos, y esos días hay incluso menos horas. No sé qué voy a hacer". Para otros, las quejas se concentran en que sus horarios no son fijos, dependen de su agenda laboral diaria.

Otras opciones de aparcamiento en Cádiz

La zona del entorno de la estación de Renfe en Cádiz tiene además bolsas de aparcamiento regulado con colores, en concreto azul y naranja sin embargo, las condiciones de uso no se ajustan tampoco de manera objetiva a los trabajadores de fuera y que no son residentes en la ciudad.

La zona azul está pensada para fomentar la rotación de vehículos por lo que el tiempo máximo de estacionamiento es de tres horas, algo que hace inviable su uso a trabajadores. En la zona naranja los trabajadores por cuenta ajena y autónomos sí tendrían una opción de uso pero de nuevo, el tiempo máximo de estancia es de 4,5 horas.