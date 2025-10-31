Chirigota '¡A quién le importa!'

La chirigota del Tini es la más veterana que proviene de Algeciras para participar en el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla de Cádiz de 2026. Creada en el año 2007, en el que concurrió con 'Piratas del Caribe', está a punto de cumplir las dos décadas de vida. En esta edición, volverá a presentarse con '¡A quién le importa!'.

Esta es una de las chirigotas que siempre hay que tener en cuenta como aspirante para conseguir el pase a cuartos de final. De hecho, en 2025 estuvo a punto de conseguirlo, ya que fue el grupo que marcó el corte con 'Venimos de vuelta'.

Asimismo, en estas dos décadas asomándose por Cádiz, ha conseguido en varias ocasiones el favor del jurado. Así, la primera vez que superó el primer corte fue en 2008 con 'Peña Los Inmortales'. Al año siguiente, repitió en cuartos con 'Virgen a los 40'.

En el año 2012 consiguió un éxito inesperado al acabar en quinta posición con 'De nuevo en el mercado', contando con la autoría de David Amaya Awito. Tras ella, ha vuelto a estar en dos ocasiones más en cuartos de final: con 'Los que no valen ni pa estar escondíos' en 2019 y con 'Cuéntame qué nos pasó' en 2020.

El alma mater de este grupo es Agustín Carlos González Galiano el Tini, quien lleva ya cerca de 30 años con responsabilidades en diferentes agrupaciones que han participado en el COAC. Así, antes de ser autor también fue director de las chirigotas 'Tenemos calete pa lato' (1999), 'Menuda chirigota' (2000), 'Tendido 12 a la sombra' (2001), 'De varón dandi ni hablar, pa colonia, la nuestra' (2004), 'To el año dando la vara' (2005) y 'Las que ejercen el oficio más antiguo del mundo (servicio a domicilio)' (2006), quedándose todas ellas en la fase preliminar.

A su lado, volverán a estar José Rafael Castro Maíllo Yiyo y Álvaro Castro Gavira. En cuanto a Yiyo, lleva con este grupo desde el año 2020. Anteriormente, también ha participado en Cádiz con la chirigota 'Valientes peonas' (2014) y la comparsa 'El cielito de los cómicos'. En este 2026, hará parte de la letra de la comparsa barreña 'Los artificiales'. Por su parte, esta será la tercera participación de Álvaro Castro como coautor de la chirigota del Tini.

En la pasada edición del Concurso del Gran Teatro Falla, la chirigota 'Venimos de vuelta' no superó la primera fase, quedando en la 21ª posición con 189,33 puntos.

