Chirigota 'Los que te dan el último viaje' en el COAC 2026

EL TIPO. Conductores de coches fúnebres. LAS COPLAS. Repertorio tenebroso y siniestro. Conductores fúnebres que te llevan hacia la luz, pero como está tan cara, a los muertos lo que les espera es una vela. Salar regresa al Falla con una chirigota de nuevo cuño que muestra la evolución respecto a la mítica comparsa que abrió el camino hace un cuarto de siglo. Algo han aprendido en este tiempo, aunque el resultado es más que mejorable a pesar de sus tímidos intentos con el humor negro. Algún detallito escaso como las campanadas al bajar cortinas con los chóferes comiéndose las uvas, pero muy poco más dentro de un pobre repertorio. Presentación parca en golpes, en la que estos conductores ya mandan un aviso a Pedro Sánchez y Abascal, y nos ofrecen una corona del Burger King por lo cara que está la vida. Pasodobles que suenan musicalmente un poco a todo. Letras con poco gancho. Hacen una endeble lección de vida en la primera copla al relacionarla con el tipo, por lo que nos piden disfrutar “aquí y ahora porque mañana puede ser tarde”. Flojito el desarrollo del segundo a lo que luchó su abuela, con un “máster en puchero” y un doctorado “planchando”, para que al final su hija y su nieta “voten a la ultraderecha”. Salar no defrauda con un cuplé a la necrofilia –el tema más agradable del mundo–, en el que el vivo “nunca le dice me voy contigo” al muerto. Inexplicable el segundo a la censura en el Carnaval y a las etiquetas a las agrupaciones según su disfraz, por lo que dicen que si van de prostitutas “te dirán socialista”. El humor del popurrí no te llevará a la vida eterna.

Mala

La previa

Salar volverá a estar presente en el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla de Cádiz 13 años después de su última participación. Esta fue con la mítica comparsa de Antonio Cruz Almagro, que se despidió del COAC en 2013 con 'El batalón multiusos'. Antes, dejó otras recordadas como 'Por mi gente' (2001), 'Renegados' (2002), 'Bandoleros, la leyenda' (2004) y 'Al son de febrero' (2006).

El grupo de devolverá a este municipio granadino al Falla no tiene nada que ver ya que se presenta en la modalidad de chirigotas. La autoría correrá a cargo de los hermanos Enrique y Nicolás Moncada, y participará bajo el título de 'Los que te dan el último viaje'.

Esta agrupación ha decidido dar el salto tras una década participando en el Carnaval de su tierra y en los concursos de la zona oriental de Andalucía. Así, se estrenó en 2015 con 'Aquí al lao y no te habías coscao'. Tras ella, ha realizado las chirigotas 'Los muertos de risa' (2016), 'El rebaño mariano' (2017), 'La mía, la más larga' (2018), 'Sin tetas no hay paraíso' (2019), 'Las chicas de Extremadura' (2020), 'Paquit'arte las penas' (2022), 'Los verdaderos hijos de puta' (2023), 'Borrón y cuenta nueva' (2024) y 'Nunca es tarde si la finca es buena' (2025).

Con esta última agrupación, consiguió el primer premio en los concursos de Peligros y Loja, ambos en la provincia de Granada. Por su parte, en el COAC de Málaga, el más relevante de los que participa, quedó en el puesto 20º de un total de 23 murgas.

Con todo, esta no será la primera chirigota de Salar que participa en el Falla. El anterior antecedente data del año 2005 con la chirigota '¡Porque yo lo valgo... y punto!'.