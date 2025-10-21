Comparsa 'Las lobas'

La modalidad de comparsas volverá a estar representada en San Fernando por un veterano como José Cruz Maza. Tras varios años sin componer para un grupo, en 2025 regresó al Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla de Cádiz con 'Las Adelitas', quedándose en la primera fase. Con todo, en este 2026 intentará mejorar las prestaciones ofrecidas en el COAC con 'Las lobas'.

Cruz Maza, que en la actualidad es componente de la antología 'Los cleriguillos', cumple en esta edición 35 años de su primera participación sobre las tablas del Falla. Fue con la comparsa juvenil 'Penas y alegrías', consiguiendo el tercer premio. Al año siguiente dio el salto a adultos con 'Cariocas', que fue semifinalista en una edición en la que no hubo fase preliminar.

Tras ella, también ha participado con las comparsas 'Con el agua a cuestas (aguadores de Semana Santa)' (1993), 'La niña de España' (1995), 'Escritores de tertulia' (1996), 'Con dulzura' (1997), 'El viejo retrato' (2003), 'La espartería' (2006), 'El rata' (2014), 'Los viva la vida' (2018) y la ya mencionada 'Las Adelitas' (2025), quedándose todas ellas en preliminares.

Por este historial, las expectativas de esta comparsas no son muy altas, por lo que no van más allá de intentar agradar al público e ir mejorando progresivamente año a año para comenzar a tener aspiraciones de hacer un papel más digno en el COAC.

En 2025

En la pasada edición del Concurso del Gran Teatro Falla, la comparsa 'Las Adelitas' quedó en 53ª posición con 139,37 puntos.

Comparsa, Las adelitas - Preliminares