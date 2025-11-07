Comparsa 'Los del escondite'

La comparsa de Javi González Vázquez regresa al Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla de Cádiz tras un año de ausencia obligada debido a que su autor ha estado opositando. Una vez superada esta prueba, este grupo regresa al COAC con 'Los del escondite'.

De esta forma, Javi González se mantiene unido al grupo que en un principio defendió las coplas de Iván Romero en la modalidad de comparsas, arrancando su trayectoria con '¡Qué penita de comparsa!'. Su estilo alegre y sencillo llamó la atención, llegando a cuartos de final.

Esta forma de entender la comparsa se mantuvo en los años siguientes con 'Un fallo lo tiene cualquiera' (cuartofinalista en 2016), 'Qué corgaera' (cuartofinalista en 2017), 'Ni los buenos son tan buenos ni los malos son tan malos' (semifinalista en 2018), '¿Te lo cuento o te lo canto?' (cuartofinalista en 2019), '¡Quieto todo el mundo!' (semifinalista en 2020), '¿Me meto o no me meto?' (semifinalista en 2022) y 'Los revoleaos' (cuartofinalista en 2023).

Es en esta última cuando Javi González asume parte del repertorio, sirviéndole de trampolín para quedarse ya con este grupo en exclusiva en 2024 con 'Los despertadores', llegando a cuartos de final.

Aunque sin la presencia de Iván Romero con su vis cómica, esta agrupación mantiene como base presentar una comparsa sin estridencias, por lo que siempre deja repertorios agradables para escuchar.

En 2024

En el Concurso del Gran Teatro Falla de 2024, la comparsa 'Los despertadores llegó a cuartos de final', quedando en 20ª posición con 185,12 puntos.