Comparsa 'Los revoleaos'

Iván Romero vuelve a liderar la comparsa más diferente de la modalidad. Con sus intervenciones humorísticas entre cada una de las coplas y con un estilo alegre y sin excesivas estridencias, este grupo participará en este Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla de 2023 con 'Los revoleaos'. A su lado, contará con la colaboración de Javier González Vázquez.

En el pasado certamen de coplas, esta agrupación volvió a pisar la fase de semifinales con la comparsa '¿Me meto o no me meto?'. El grupo, que ya está totalmente asentado y con un estilo muy definido, no presenta cambios respecto al mes de mayo.

Anteriormente, y con el formato tradicional que se recupera en este 2023, esta comparsa ha superado el segundo corte en dos ocasiones con 'Ni los buenos son tan buenos, ni los malos son tan malos' y '¡Quieto todo el mundo!'.

Aunque con más recorrido tanto en chirigotas como en cuartetos desde la cantera hasta adultos, Iván Romero se introdujo en la modalidad de comparsas en el año 2015 con '¡Qué penita de comparsa!', siendo la auténtica revelación de aquella edición por un estilo desenfadado y diferente que sigue manteniendo en la actualidad.