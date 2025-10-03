Comparsa 'El verdugo'

La localidad jiennense de Vilches estará presente por cuarto año consecutivo en el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla de Cádiz en este 2026. Lo hará con la comparsa que lidera Daniel Heredia, que concurrirá en el certamen de coplas con 'El verdugo'.

En la pasada edición, este grupo volvió a quedarse en la fase de preselección con 'Los charlatanes'. Mucho mejor le fue en los concursos en los que participó en las provincias de Jaén y Córdoba. De hecho, destaca el primer premio que obtuvo en la capital jiennense. También subió al máximo escalón en Linares (Jaén), mientras que consiguió el segundo premio en Cabra (Córdoba) y Torredonjimeno (Jaén).

El grupo de la comparsa de Vilches se formó en 1997 como chirigota con 'La peña del Tío Tom'. Fue ya en el año 2009 cuando se pasó a la modalidad de comparsas con nombres como 'Entre tus manos', 'La anónima', 'La despensa' o 'Un nuevo latido', participando con ellas en los concursos de las provincias de Jaén y Córdoba.

Fue en el año 2023, con más de dos décadas de trayectoria a las espaldas, cuando decidió dar el salto a Cádiz con 'Las ratas', quedándose en la primera fase del COAC. Al año siguiente, repitió con 'Los taquilleros', siendo su última participación con la ya citada 'Los charlatanes'. Con toda esta experiencia, su objetivo debe ser mejorar las prestaciones ofrecidas en los años anteriores.

En 2025

La comparsa de Vilches (Jaén) participó en el Concurso del Falla de 2025 con 'Los charlatanes', quedando en el puesto 46 (de un total de 58 comparsas) con 154,60 puntos.

Comparsa, Los charlatanes - Preliminares