Chirigota 'Una chirigota en teoría' en el COAC 2026

EL TIPO. Stephen Hawking. LAS COPLAS. Irreverencia y surrealismo, dos de las bases que deben primar en el Carnaval de Cádiz. Mucho riesgo y mucho descaro a partes iguales para montar una agrupación con el tipo de Stephen Hawking. Y lo consiguen con nota gracias a la interpretación y un repertorio con tintes muy absurdos, pero muy efectista para provocar la carcajada y llorar de la risa. Una locura que es necesaria en esta vida y que hay que saber leerla desde una presentación en la que sufren estoicamente lo que es un pasacalles. El tipo inunda los pasodobles en su primera parte. Defensa del personaje en la primera letra, ya que, aunque está en silla de ruedas, ha llegado “hasta las mismas estrellas”. Buen homenaje a la banda de Rosario en la segunda copla. No desentonan en los cuplés, sobre todo por la frescura y la maldad del segundo al peligro de Julio Iglesias con sus limpiadores. No está malote el equívoco del primero a la ruptura entre Morera y Carlos Mení. El popurrí es un cúmulo de locuras con Stephen Hawking bailando sevillanas o paseando por la calle de La Palma.

La chirigota de Miguel Ángel Llull es una de las que está teniendo un crecimiento sostenido cada año en el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla de Cádiz. Ya instalada en la fase de cuartos de final, comienza a tener los mimbres para dar el salto a las semifinales. En este 2026, lo va a volver a intentar con 'Una chirigota en teoría'.

En esta ocasión, el repertorio lo asumirá al completo Miguel Ángel Llull, siendo baja David Verde Bata como coletrista. En la pasada edición, esta chirigota consiguió el pase a cuartos de final con 'Quien guarda, halla'. Quizás, se pudo ver perjudicada por el hecho de que tuviera que cantar en el último día de preliminares y de cuartos de final, el peor momento para una agrupación incipiente ya que es más complicado dar la sorpresa al estar ya todo prácticamente decidido por parte del jurado.

Miguel Ángel Llull ha pasado por varias etapas en su periplo como autor de chirigotas.Tras iniciarse en la cantera a principios del siglo XXI, el salto a adultos lo da en 2013 junto a Víctor Jurado Vitote y Miguel Ángel Ríos con 'La verdadera historia de Jesulín después de Belén'. Al año siguiente se mantiene junto a Miguel Ángel Ríos y suma como nuevo autor a José Arauz Moncho para sacar 'Este año me retiro'.

El primer salto importante lo da junto a Miguel Ángel Ríos y Antonio Pérez Piru en 2017 con 'Gora ke hay, partido independentista de Kai', entrando en la fase de cuartos. Al año siguiente, repitió en esta fase con 'Dónde meto el elefante en el piso de estudiantes'. Posteriormente, no superó el primer corte con 'Los masones en adobo (iluminatis de Cai)' y 'La casa de papelillos'.

En 2022, se une a este grupo David Verde Bata como letrista, entrando en las semifinales con 'A vivir que son dos días'. Tras ella, ha estado en cuartos de final con 'Los jefes de Cádiz' (2023), 'Los super-ego' (2024) y la ya mencionada 'Quien guarda, halla'.

En la pasada edición del Concurso del Gran Teatro Falla, la chirigota 'Quien guarda, halla' llegó a la fase de cuartos de final, quedando en la 16ª posición con 222,69 puntos.